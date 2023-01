Dreikönigsschießen der Böllerschützen-Gemeinschaft lässt es auf dem Monte Eho karitativ krachen

Viele Schaulustige auf Echings höchstem „Berg“

In Eching wurden eine Woche nach Silvester erneut Böller in den dunklen Himmel geschossen: dieses Mal beim Dreikönigsschießen der Böllerschützen-Gemeinschaft.

Eching - Zum zweiten Mal nach 2020 und zwischenzeitlicher Corona-Unterbrechung luden die Böllerschützen, ein Zusammenschluss aus Mitgliedern der Schützenvereine aus Eching und Dietersheim, gemeinsam mit den Sternsingern der Pfarrei St. Andreas zu diesem Schauspiel ein. Kommandant Peter Maurus erläuterte bei seiner Begrüßung der zahlreichen Besucher kurz den überlieferten Brauch, demzufolge mit dem Dreikönigsschießen Geister und Dämonen nach den insgesamt zwölf Raunächten vertrieben werden sollen.

Die 22 Schützinnen und Schützen, mit Gehörschutz versehen, ließen es unter seinen markigen Ansagen dann auch kollektiv im Echinger Freizeitgelände krachen. Eine geordnete Schussfolge stellte Maurus auch mittels optischer Handzeichen durch Schwenken und Senken einer weißblauen Fahne sicher, zusätzlich zur laut schallenden Frage: „Böllerschützen, seid ihr bereit?“

Sieben Schießfolgen mit Salut, langsamem und schnellem Reihenfeuer und Doppelschlag

Das optisch-akustische Spektakel am frühen Abend hatten sich viele Echinger nicht entgehen lassen. Für die Vorführung der Böllerschützen war der Monte Eho im Dr-Enßlin-Park, Echings größte Erhebung, stimmungsvoll illuminiert. Dabei spielte neben dem Beleuchtungseffekt auch die profane Tatsache eine Rolle, dass sich die in Reihe aufgestellten Schützen in der völligen Dunkelheit ausreichend orientieren konnten. Die beeindruckende Choreografie der sieben Schießfolgen mit Salut, langsamem und schnellem Reihenfeuer und Doppelschlag klappte perfekt – und die Zuschauer honorierten die weithin hörbare Vorführung mit kräftigem Applaus.

Frauchen und Hund sorgten für kurzzeitige Unterbrechung

Für eine kurzzeitige Unterbrechung sorgte eine Hundebesitzerin, die offensichtlich in Unkenntnis der Veranstaltung mit ihren verschreckten Vierbeinern ausgerechnet auf dem Monte Eho beim Gassigehen unterwegs war. Frauchen und ihre Zamperl mussten allesamt erst einmal beruhigt werden, bevor es laut krachend weiterging. Dabei wurde den ausgeschenkten Getränken und einer kleinen Stärkung mit Würstln gerne zugesprochen. Auch die eine oder andere zusätzliche Spende fand ihren Weg in die Schatulle der Echinger Sternsinger.