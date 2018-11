Keine große Auswahl

Das Verfahren für die Auswahl des mit dem Bau des neuen Günzenhauser Feuerwehrhauses betrauten Architekturbüros ist abgeschlossen. Einstimmig beschloss der Gemeinderat in jüngster Sitzung im Beisein einer Abordnung der Günzenhauser FFW, das Freisinger Büro Deppisch mit den Planungsleistungen zu beauftragen.

Eching/Günzenhausen – Als Referenz können die Freisinger Architekten unter anderem die Planungen des Pullinger Feuerwehrhauses vorweisen, das 2014 fertiggestellt wurde. Beim Wettbewerb gute Baugestaltung im Landkreis Freising wurde das Büro im Jahr darauf für Konzept und Bauweise der Feuerwache im Pullinger Ortszentrum ausgezeichnet.

Allerdings gestaltete sich das zweistufige Auswahlverfahren nicht gerade als Hit. Von den ursprünglich fünf in die engere Wahl genommenen Planungsbüros hat in der ersten Phase ein Bewerber abgesagt, ein weiterer wurde mangels ausreichender Qualifizierung von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen. In der zweiten Stufe haben kurzfristig vor der für Anfang November anberaumten Präsentation von den drei verbliebenen zwei abgesagt. Eine Auswahl war damit nicht mehr gegeben, lediglich die Wahl, sich für ein qualifiziertes Büro zu entscheiden, oder mit erheblichem Zeitverlust in eine neue Auswahlrunde einzutreten – mit ungewissem Ausgang. Denn die grundsätzliche, herausragende Auftragslage und große Nachfrage in der boomenden Baubranche bleibt dieselbe.

Mit ersten Entwürfen können Gemeinderat und Günzenhauser Feuerwehr im Februar nächsten Jahres rechnen.