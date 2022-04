Knappe 11:9-Mehrheit der Räte entscheidet sich für das Echinger Solarförderpaket

Von: Ulrike Wilms

Mit gutem Beispiel voran geht die Gemeinde Eching mit den „Solardächern“ auf kommunalen Gebäuden. Im Vordergrund (von links) die mit PV-Anlagen bestückte Musikschule, das Kinderhaus Wunderland und die Alte Schule, ebenso wie Schulhaus und Turnhalle der Grund- und Mittelschule an der Danziger Straße (Hintergrund). © Wilms

Als Beitrag zur Energiewende will Eching den Bau privater Photovoltaik-Anlagen fördern – mit 150 000 Euro bis Ende 2023. SPD, Grüne und Co. setzten sich durch.

Eching - Subventioniert werden pro Antrag maximal 1500 Euro je PV-Anlage oder Batteriespeicher, 100 Euro für kleine Solaranlagen. Ab Juli 2022 können Interessenten den Förderantrag stellen. Die Auszahlung erfolgt ab 2023. Das Förderprogramm ist bis Ende des nächsten Jahres befristet. Dann gilt es, die Wirksamkeit zu überprüfen und gegebenenfalls an neue Förderrichtlinien der Bundesregierung anzupassen.

Paket ist auf maximal 100 Anlagen ausgelegt

Wie das Abstimmungsergebnis von 11:9 verrät, ist die Fördermaßnahme, die auf Antrag von BfE, Echinger Mitte und ÖDP bereits Ende 2021 eingebracht worden ist, äußerst umstritten. Auf der Basis des im November gefassten Gemeinderatsbeschlusses wurde der Klimabeirat damit betraut, das Förderprogramm konkret auszuarbeiten. Finanziell ist das Solarförderpaket für private Nutzer auf maximal 100 Anlagen ausgelegt. Wie Erfahrungswerte in anderen Kommunen zeigen, ist nicht damit zu rechnen, dass die Gelder komplett abgerufen werden.

CSU und Freie Wähler stimmten dagegen

Bei der erneuten Behandlung des Tagesordnungspunkts erfolgte eine nahezu identische Debatte wie bei der ersten Diskussion des Antrags. Georg Bartl (CSU), dessen Fraktion ebenso wie die Freien Wähler dagegen stimmte, wiederholte seine Ansicht, dass die Gemeinde nicht zuständig sei für die Förderung von PV-Anlagen und äußerte die Vermutung, dass bei dieser freiwilligen Leistung allenfalls ein Mitnahmeeffekt erzielt werde. Auch für FW-Sprecher Christoph Gürtner stellt das private Förderprogramm einen falschen Weg dar, auch wenn er eine Förderung regenerativer Energien grundsätzlich für „wichtig und richtig“ halte. Mit Bartl war er sich einig, dass man damit keine neue Anlagen generieren könne über diejenigen hinaus, die ohnehin angedacht würden. Gürtner sieht die Kommune in der Pflicht, im Bereich der eigenen Immobilien mit gutem Beispiel voranzugehen.

„Da sind wir schon gut dabei“, erinnerte SPD-Gemeinderat Herbert Hahner an die Tatsache, dass Eching bereits viele „kommunale Dächer“ in Kooperation mit der Bürgerenergiegenossenschaft mit PV-Anlagen bestückt habe. Die Energiewende sei Aufgabe der gesamten Gesellschaft – und damit auch von Kommunen. Diese Auffassung vertrat auch Alexander Krimmer (ÖDP), der den Förderantrag mit auf den Weg gebracht hatte: Eine kommunale Förderung könne dazu beitragen, „dass in Eching die Rate der Solarnutzung deutlich gesteigert wird“.