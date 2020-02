Echinger CSU setzt auf „Neubeginn“ mit Kandidatin Nora Kusch

Es war der „Top-Termin“ im Veranstaltungskalender der Echinger CSU: die Vorstellung der Bewerber für die Kommunalwahl am 15. März. Für die CSU steht dieses Datum für einen „Neubeginn“, den man – angeführt von Nora Kusch als erster weiblicher Kandidatin für das Spitzenamt in der Kommune – einläuten will.

Eching - Im ASZ präsentierten sich am Freitag Bürgermeister- und Listenkandidaten einem großen Publikum, skizzierten ihre Schwerpunkte und Ziele. Die „Taktvorgabe“ (Ortschef Yavuz Kalkan, Listenplatz 13) formulierte Gemeinderat Georg Bartl (ListenpIatz 7) folgendermaßen aus: „Wir wollen in den nächsten sechs Jahren sachliche, objektive, kooperative und kompromissfähige sowie verlässliche Gemeindepolitik weiterhin umsetzen.“ In diesem Bestreben baut die Union ganz auf Nora Kusch: An Listenplatz 1 gesetzt, fordert sie als CSU-Bürgermeisterkandidatin den von fünf Gruppierungen unterstützten Amtsinhaber Sebastian Thaler heraus.

Kusch: Parteipolitik hat im Gemeinderat nichts verloren

Die im Erzgebirge geborene 45-jährige Rechtsanwaltsfachangestellte, die seit 2007 mit Mann und Tochter in Eching lebt, kommt nicht aus der Mitte des Gemeinderats, weiß aber um die Fronten, die sich dort aufgebaut haben. Getreu ihrem Wahlmotto „Eine Bürgermeisterin für alle“ fühlt sie sich, wie sie betonte, einem „partnerschaftlichen Miteinander“ mit Bürgern und politischen Akteuren verpflichtet: „Der Gemeinderat ist ein Kollegialorgan, wo Parteipolitik nichts zu suchen hat“, unterstrich sie. Schwerpunkte einer von ihr angestrebten „sachorientierten Arbeit“ sieht Kusch in der Lösung der Verkehrsprobleme: Sie will eine „Agenda Verkehr“, ein großräumiges Planungskonzept, anstoßen.

Am „schäbigsten Bahnhof weit und breit“ (Friedrich Schiller, Platz 17), sieht Kusch dringenden Handlungsbedarf, auch in punkto Unterführung: „Die Gemeinde muss das Zepter in die Hand nehmen, um kurzfristige und kostengünstige Lösung zu verwirklichen.“ Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, will Kusch eine schnellere Ausweisung von Baugebieten vorantreiben und die Gründung von kommunalen Wohnungsbaugesellschaften prüfen lassen. Weiteres Ziel: Ein ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter der Kommune.

Die Christsozialen bieten sechs Frauen auf

Unterstützt wird Kusch von 24 Listenkandidaten, darunter sieben aktuelle Gemeinderäte und die ehemalige Gemeinderätin Kerstin Rehm. Sechs Frauen bietet die CSU auf, davon vier unter den „Top Ten“. Die Ortsteile sind auf der Liste, wie Bartl hervorhob, ausgewogen vertreten: drei Kandidaten aus Dietersheim und Günzenhausen. Zusammengerechnet bringen es die Bewerber auf 1106 Lebensjahre, der Altersdurchschnitt liegt bei 46 Jahren. Der älteste im Team ist Bartl, der „einen Wechsel“, „verlässliche Politik“ und „verantwortungsvollen Umgang mit den Finanzen“ einforderte. Mit 25 Jahren der jüngste Kandidat ist Benjamin Stepan (Platz 11), der als Vertreter der jungen Generation neue Ideen einbringen will, speziell wenn es um die Nutzung der Standortvorteile Echings in punkto Gewerbeansiedlung geht.Eva Oestereich