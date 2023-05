„Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit“: Experte klärt über Schockanrufe und andere Betrugsmaschen auf

Kennt sich aus: Der Kriminalbeamte Arno Helfrich referierte auf Einladung der SPD über die Maschen von Trickbetrügern im Netz, am Telefon oder an der Tür.

Vom „Hildegard-Tag“ bis zur vermeintlichen U-Haft

Von Ulrike Wilms schließen

Auf Einladung der SPD Eching informierte der Kriminalbeamte Arno Helfrich über neueste Enkeltrick-Varianten. Und er warnte auch die, die sich sicher fühlen.

Eching - Immer wieder liest und hört man von perfiden Betrugsmaschen dreister Gauner, die mittels sogenannter Schockanrufe, gefälschter E-Mails oder Handy-Nachrichten nur eines im Sinn haben: in das Privatleben gutgläubiger Menschen einzudringen, um an deren Geld und Wertsachen zu kommen. Vor allen Dingen die heutige Kommunikation bietet schier unbegrenzte Möglichkeiten. Deshalb hat die Echinger SPD jetzt im Rahmen eines Infoabends einen echten Experten zu Wort kommen lassen.

Helfrich ist sich sicher: „Treffen kann es jeden, nicht nur ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger“

„Das kann mir nicht passieren!“ – diesen Satz hört der Münchner Kriminalbeamte Arno Helfrich immer wieder, wenn über erfolg- und ertragreiche Betrügereien per Internet, Telefon und auch an der Haustür berichtet wird. Bei seinem Aufklärungsvortrag im ASZ räumte er allerdings gründlich mit dieser Fehleinschätzung auf – und machte deutlich: „Treffen kann es jeden, nicht nur ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger.“ Die Betrüger seinen in den meisten Fällen eiskalte Profis, die von regelrechten Callcentern aus operieren – etwa in der Türkei, Polen oder den Niederlanden – und dabei äußerst kreativ und gut organisiert vorgehen.

Wie weit verbreitet derartige kriminell motivierte Übergriffe mittlerweile sind, ließ sich allein an der Tatsache ablesen, dass vier von rund zwei Dutzend Anwesenden bereits teils mehrfach Schockanrufe bekommen haben, sie diese aber stets nach den ersten Schrecksekunden als Betrugsmasche ausmachen konnten. Sie dürften nicht die einzigen Echinger gewesen sein. Dabei, so berichtete Helfrich, suchen sich die Kriminellen ihre potenziellen Opfer überwiegend bei den Inhabern von Festnetzanschlüssen aus Telefonbüchern aus, fokussieren sich dabei gezielt auf solche mit etwas „altmodisch“ klingenden Vornamen. So habe die Polizei bei ihren Ermittlungen beispielsweise von einem sogenannten „Hildegard-Tag“ Kenntnis erhalten.

Wenn plötzlich „Sohn, Tochter oder Enkel“ anruft - unter einer völlig anderen Nummer

Das Schema dabei ist immer gleich: Ein vermeintlich enger Angehöriger – Sohn, Tochter oder Enkel – ruft völlig in Tränen aufgelöst von einer angeblichen Polizeistation aus an, weil sie/er einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nur gegen eine Kaution von mehreren zehntausend Euro komme sie/er aus der Untersuchungshaft wieder frei. Und diese Räuberpistole klingt bei den emotional unter starker Anspannung stehenden und manipulierten Anrufopfern so glaubhaft, dass es dann leider oftmals tatsächlich zu einer Übergabe von Geld und Wertgegenständen an einen Mittelsmann komme.

Wie kann man sich und andere vor diesen modernen Raubzügen schützen? Diese Frage stand von Anfang an im Raum. Aufklärung ist naturgemäß das beste Mittel, damit man nicht in die gut präparierte Falle tappt. Beispielsweise würden Polizei- und Gerichtsbeamte oder Bankangestellte niemals Geld oder Wertgegenstände von Privatpersonen entgegennehmen. Grundsätzlich hellhörig und misstrauisch sollte man erfahrungsgemäß auch bei drei Kategorien von Anrufern sein (zumal bei unterdrückten oder unbekannten Nummern), wenn es am Telefon ohne Nennung von Namen heißt:

1. „Hilf mir“ aus einer schlimmen finanziellen und bedrohlichen Notlage

2. „Sie haben gewonnen“

3. „Hier spricht die Polizei“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Auch am Telefon „entscheiden Sie, mit wem Sie sprechen. Macht der Anrufer Druck, unterbrechen Sie das Gespräch und melden Sie den Vorgang unter der Nummer 110“, lautet der Expertenrat. An der eigenen Haus- und Wohnungstür heißt die Faustregel: Fremde Personen, selbst wenn sie sich als Handwerker, freundliche Nachbarn oder sogar Polizisten ausgeben, „lassen Sie nicht rein“. Hier gilt, so die klare Ansage von Helfrich: „Ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.