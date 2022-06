Ahrtal-Katastrophe: MdB Eckert tauscht sich am Hollerner See mit Wasserwacht-Vertretern aus

Im Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten: (v. l.) MdB Leon Eckert, Siegfried Dumbsky (Zugführer), Marcus Röttel (Techn. Leiter Wasserwacht Bayern) und Jürgen Macha (Techn. Leiter Wasserwacht Oberbayern). © Lorenz

Vor fast genau einem Jahr stand das Ahrtal unter Wasser. Jetzt war diese Katastrophe Thema am Hollerner See in Eching. MdB Leon Eckert hatte eingeladen.

Eching - Am Mittwoch haben sich der Bundestagsabgeordnete Leon Eckert wie auch der Landtagsabgeordnete Johannes Becher (beide Grüne) mit Leitungen und Einsatzkräften der Wasserwacht am Hollerner See in Eching getroffen, um den bayerischen Einsatz beim Jahrhunderthochwasser Revue passieren zu lassen. Da sich auch der Bundestag mit der Ahrtalkatastrophe weiter beschäftigt, war der Grünen-Bundestagsabgeordnete an Informationen aus erster Hand interessiert.

Wasserwacht wurde ins Bett geschickt - und keiner weiß warum

Auch Siegfried Dumbsky, Zugführer Wasserrettungszug Wasserwacht Oberbayern aus Landsberg am Lech, war voriges Jahr vor Ort, um den Opfern der Flutkatastrophe schnellstmöglich helfen zu können, nachdem offiziell Unterstützung auch aus Bayern geordert worden war. Seine Erinnerungen an den Tag des Einsatzes: Nach der anstrengenden Fahrt zu einem Stützpunkt in Rheinland-Pfalz habe sich sein Zug kurz ausgeruht, um für den ersten Einsatz bereit zu sein. Der kam auch zügig und zwar: Menschen aus einem Bauernhof evakuieren. „Die Bauern dort haben geschrien – aber wir durften nicht losfahren“, so Dumbsky. Grund: Die Feuerwehr, die den Einsatz vor Ort leitete, hatte der Wasserwacht den Einsatz kurzum entzogen und auch keinen neuen mehr zugeteilt. „Dann sind wir halt ins Bett gegangen“, erzählte der Zugführer, und weiter: „Die haben gar nicht gewusst, welches Potenzial sie gerade ins Bett geschickt haben.“

Ähnliches schilderte auch der Vorsitzende der Kreiswasserwacht Freising, Stefan Aigner, der ebenfalls im Ahrtal seine Hilfe angeboten hatte. Statt auf die Boote der Wasserwacht zuzugreifen, habe die Feuerwehr vor Ort eigene, deutlich schlechtere Mittel gewählt. Verstehen kann das Aigner nicht. Die zwei Züge, insgesamt um die 100 top ausgebildete Kräfte waren also nach zwei Tagen wieder nach Hause gefahren, ohne groß anpacken zu dürfen.

Für den Technischen Leiter der Wasserwacht Bayern, Marcus Röttel, müsse zukünftig deshalb dringend eines sichergestellt werden: „Die Einsatzführungskräfte müssen sich kennen und vor Ort sein. Und wir brauchen eine Vereinheitlichung.“ Denn es klappte auch nicht in puncto Kommunikation via Funk, denn die örtlichen Kräfte nutzen beispielsweise ganz andere Funkrufnummern als in Bayern. Röttel wies darauf hin, dass ganz klar sein müsse, was die Wasserwacht bei Katastrophen leisten kann. „Viele glauben immer, wir kleben nur Pflaster und schauen den Mädels nach – aber wir sind eine hervorragend ausgebildete Rettungseinheit“, so Röttel.

Leon Eckert will herausfinden, woran es gehakt hat

Was ihn immer noch ärgert, ist die Zeit, die verstrichen sei, bis der Einsatz der Wasserwacht und im speziellen die Luftrettung endlich grünes Licht bekommen habe –während die Leute im Ahrtal schon auf den Dächern gestanden waren. An Bayern lag die Verzögerung laut Röttel jedenfalls nicht. Während Eckert jetzt recherchieren möchte, wo es genau „gehakt habe“, vermuteten Becher und der Chef des BRK-Kreisverbands, Albert Söhl, dass die verantwortlichen Kräfte im Ahrtal es vermutlich einfach nicht hatten glauben können, was da gerade passiert – bis es fast zu spät war. „Es ist fatal, wenn so viele Stunden verstreichen“, so Röttel. Passieren, und darüber waren sich alle unisono einig, dürfe das auf keinen Fall noch ein zweites Mal.

Richard Lorenz