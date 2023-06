„Gehen wir zum Grill“: Neue Pächter bringen griechisches Flair nach Günzenhausen

Eine Aussicht wie aus dem Bilderbuch bietet bei schönem Wetter der Günzenhausener Biergarten, in dem bis zu 160 Personen Platz finden. © Migge

„Pame Grill“ bedeutet „Gehen wir zum Grill“. Wer dieser Einladung in Günzenhausen folgt, dem bietet der zum Jahreswechsel neu eröffnete Gasthof einiges.

Günzenhausen - Dazu gehören nicht nur ausgezeichnetes Essen und Getränke, sondern auch das Ambiente, in dem man es sich schmecken lässt: ob in der Gaststube mit griechischem Flair, auf der Terrasse zum Wirtshof hin oder auch im Biergarten mit einem fantastischen Blick in Richtung Süden, wo bei schönem Wetter die Berge scheinbar zum Greifen nah sind. All diese Vorteile wissen auch die Hotelgäste zu schätzen.

Nach den Wirten Rudi Grill und Walter Bader ist nun also auch das Wirtepaar Yiannis Pissiotis und Konstantina Zigoura in Günzenhausen „angekommen“. Gastfreundschaft, die vom Herzen kommt, ist Tradition in der Familie der neuen Pächter, die beide seit über 25 Jahren erfolgreich in der Gastronomie tätig sind.

Maibaum und griechische Küche – da haben sich zwei Traditionen gesucht und gefunden. © Migge

Die Beschreibung der zu verpachtenden Gaststätte in einer öffentlichen Ausschreibung habe sie regelrecht „elektrisiert“, erzählen die die beiden. Der erste Termin in Günzenhausen habe die bereits positiven Erwartungen sogar noch übertroffen. Konstantina Zigoura erzählt noch heute mit Begeisterung vom ersten Kontakt mit den Familien der Erbengemeinschaft: „Ich habe mich sofort an meine eigene große Familie erinnert und wohlgefühlt – und dann noch dieser fantastische Blick vom Biergarten in Richtung München.“

Auch die Stammgäste entdecken auf der Speisekarte immer wieder etwas Neues

Nach nun weniger als einem halben Jahr mit vielen neuen Gästen hat sich längst Stamm-Publikum eingefunden, das auf der reichhaltigen Speisekarte aber immer noch Neues entdeckt. Durch ihre langjährige Erfahrung wissen die beiden Gaststättenbetreiber am besten, wie man eine authentische griechische Kulinarik den Gästen näher bringt. Yiannis Pissiotis betont, dass man sich von den üblichen Angeboten abheben möchte: So werde das Fleisch selbst geschnitten und mariniert, die Grill-Spieße vom Koch selbst vorbereitet. „Vorgefertigte Speisen kommen nicht in Frage“, so Pissiotis.

Auch wer „nur“ ein Bier trinken will, ist herzlich willkommen

Willkommen ist jeder Gast sagt Yiannis, auch wenn sie oder er einmal „nur“ ein gemütliches Bier oder einen Schoppen griechischen Wein genießen möchte. So wird also nach Jahren der Ungewissheit die Wirtstradition der Familie Grill, die 2025 ihr 100-jähriges Jubiläum feiert, fortgesetzt. Die Geschichte der Günzenhausener Gaststätte hat mit dem „Pame Grill“ nun einen neuen Höhepunkt erreicht. Auch weiterhin sind dort Familienfeiern – von der Taufe, über Hochzeiten bis hin zur Beerdigung – oder große Vereinsfeste möglich. Egal, ob von den GOD-Bürgern vor Ort oder Gästen aus der weiteren Umgebung.

Dieter Migge