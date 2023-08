Kunst, Kultur und mehr: Neues Rathaus in Eching etabliert sich als öffentlicher Raum für Ausstellungen

Von: Ulrike Wilms

Musik und Kunst im Rathaus: Schüler der Musikschule Eching spielten vor den Gemälden von Elfie Vaillant. © Wilms

Mehr als nur ein Verwaltungsgebäude ist das neue Rathaus in Eching: Das Gebäude bietet auch viel Platz für Kunst und Kultur.

Eching – Das neue Echinger Rathaus ist nicht nur die Verwaltungszentrale und die Anlaufstelle für die Anliegen der Bürger. Das öffentliche Gebäude bietet auch viel geeigneten Raum als Forum für lokales Kunstschaffen und mehr. Von beiden Aspekten konnten sich die Echinger kürzlich anlässlich des Jubiläums bei einem Tag der offenen Rathaustüren ein persönliches Bild machen. Neben einem Streifzug durch die Abteilungen mit Bürgerbüro und Bürgermeisterbüro, Bauverwaltung oder auch der Kämmerei gab es eine interessante Ausstellung zur jüngeren Ortsgeschichte und ganz unterschiedliche Kunstwerke „made in Eching“ zu entdecken. Zur Feier des Tages spielten dabei sogar noch einige Ensembles der Musikschule im Foyer auf, das mit ganz unterschiedlichen Blickfängen zum Verweilen einlud.

Beim Grundschul-Malwettbewerb sind viele tolle Werke zum Thema „Mein Eching“ entstanden. © Wilms

Pünktlich zum 1250-jährigen Ortsjubiläum und zeitgleich zum eigenen 50. Geburtstag hat der ehrenamtlich tätige Zeitungskreis des gemeinnützigen Echinger-Forum-Vereins, der die gleichnamige Monatsschrift herausgibt, eine Ausstellung auf sechs interessanten und informativen Tafeln konzipiert. Anhand von thematisch aufbereiteten Leitartikeln und Beiträgen wird, für die Allgemeinheit zugänglich, damit zu den Öffnungszeiten des Rathauses ein kurzweiliger Rückblick auf die vergangenen fünf Jahrzehnte der Ortsgeschichte präsentiert. Doch damit nicht genug: Das weitläufige Rathaus-Foyer soll in Zukunft eine Plattform für Echings darstellende Künstler sein.

So sind in der „Galerie Rathaus“ gegenwärtig viele Bilder von Schülern der Grund- und Mittelschule Danziger Straße ausgestellt, die für einen Jubiläums-Malwettbewerb ihre künstlerischen Impressionen zum Thema „Mein Eching“ gestaltet haben. Gleichzeitig werden erstmals auch Exponate von renommierten, ortsansässigen Künstlern ausgestellt, durchaus auch vergleichbar mit der bereits im Alten Rathaus geübten Praxis.

Sie liebt farbenfrohe Gemälde: Elfie Vaillant. © Wilms

Den Anfang einer dauerhaften „Wechselausstellung“, die auf Initiative des Kulturforums e. V. auf den Weg gebracht wurde und auch weiterhin vom Kulturverein unter Leitung von Sybille Schmidtchen organisiert wird, machen die Echinger Malerin Elfie Vaillant und der Dietersheimer Holzbildhauer Ludwig Loibl mit ganz unterschiedlichen, faszinierenden „Hinguckern“. Die 88-jährige Elfie Vaillant, die zeitlebens gemalt hat, definiert ihren künstlerischen Schaffensprozess als „Handwerk, Lust und Liebe zur Farbe“. Es geht ihr darum, „Sehen in Bewegung zu halten, Freiräume zu schaffen und mit Farbe zu schreiben“. So umfasst ihre fortlaufende gestalterische Ausbildung bei namhaften Künstlern, um sich persönlich weiterzubilden, die Sparten Aquarell, Zeichnen, Freie Malerei und Radierung.

Etwas ganz Besonderes ist die von ihr angewandte sehr seltene Hayter-Drucktechnik, bei der in einer Kombination aus Hoch- und Tiefdruck mehrfarbige, einzigartige Radierungen in einem komplizierten Arbeitsgang entstehen – und im Zusammenspiel von Farben und grafischen Formen ihre faszinierende Wirkung entfalten. Bereits 2005 hat sie eine Ausstellung – gewissermaßen an gleicher Stelle – im Alten Rathaus bestritten und knüpft daran jetzt mit neuen, beeindruckenden Werken an, mit großformatigen, abstrakten Acrylbildern und Collagen, in deren Mittelpunkt verspielt geheimnisvolle Fabel- und Märchenwesen stehen, wie beispielsweise bei der Komposition „Rotkäppchen“ (2016) oder Schneewittchen (2023).

Holzbildhauer aus Leidenschaft ist Ludwig Loibl aus Dietersheim. Seine Werke werden aktuell ausgestellt © Wilms

Höchst lebendig und gar nicht hölzern wirkende Kunstwerk, nicht nur zum Anschauen, sondern auch zum Nachdenken und zum „Begreifen“ (und dies durchaus wörtlich gemeint), erschafft der ambitionierte Dietersheimer Holzbildhauer Ludwig Loibl (Jahrgang 1956) aus dem vielseitigen, warmen Naturmaterial Holz. Man kann sogar darauf sitzen: Dies gilt in erster Linie für seine viel beachteten Beiträge im Bankprojekt des Kulturforums „Gut sitzen in Eching“. Auch er hat bereits in jungen Jahren in der kleinen Schreinerei seines Großvaters seine Leidenschaft für formbares Holz entdeckt.

Ob abstrakt oder gegenständlich, mitunter skurril oder auch zeit- und gesellschaftskritisch: Auf ein Genre oder einen Stil festlegen lässt sich Loibl bei seinen Arbeiten nicht. Die exemplarische Ausstellung im Rathaus mit der großen Wandcollage „Multi-Kulti“ ebenso wie weiteren Skulpturen legt ein Zeugnis von Loibls Kunstfertigkeit und schöpferischen Ideenreichtum ab.

Kinderkunst: Das Eching-Wappen wurde gemalt. © Wilms

Ein Rundgang durchs Rathaus-Foyer lohnt sich also momentan auch aus „anschaulichen“ Gründen. Damit das auch künftig so bleibt, ist seitens des Kulturforums geplant, die Ausstellungen von Künstlern aus der Gemeinde im vierteljährlichen Turnus beständig weiterzuführen. Laut Sybille Schmidtchen ist daran auch die Intention geknüpft, noch wenig bekannten oder „verborgenen Echinger Künstler“ quasi eine öffentliche Bühne zu geben.

