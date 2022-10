Ladysportverein Eching setzt auf bewährte Führungsriege

Von: Ulrike Wilms

Ein bewährtes Führungsteam: (v. l.) Annette Franz, Ramona Tenorth, Ute Lautenbacher, Anita Koczy und Vorsitzende Kerstin Brand. © Wilms

Unkompliziert und zügig gingen beim Echinger Ladysportverein die Neuwahlen über die Bühne. Das vergangene Jahr war, so die Vorsitzende, ein Jahr zum Vergessen.

Eching - Von den 19 anwesenden Mitgliedern wieder gewählt wurden „First Lady“ Kerstin Brand, die vor zwei Jahren die Vereinsführung übernommen hatte, Stellvertreterin Ute Lautenbacher, Schriftführerin Anette Franz und sportliche Leiterin Anita Koczy. Einen Wechsel gab es auf dem Posten der Kassierin. Nicht mehr zur Wiederwahl stand nach einem Jahrzehnt Gabriele Straßer, die von Ramona Tenorth abgelöst wurde. Als Beisitzerinnen einbringen werden sich Heidrun Sander-Scholz, Karin Thinschmidt, Yvonne De Carbonel und Christine Berwanger.

Bei ihrem Rückblick auf 2021 resümierte Brand „ein Jahr zum Vergessen“, coranabedingt ohne Ausflug und ohne Weihnachtsfeier, dafür aber unter herausfordernden Rahmenbedingungen bei den eingeschränkt möglichen Gymnastikstunden unter 3G und 2G-Regeln. Das erstmals aufgelegte Online-Angebot sei „super angenommen worden“. Ein schönes Highlight stellte eine improvisierte Adventsfeier im Freien dar, wo an der Haustür und auf Abstand alle Vereinsmitglieder zu Punsch und Nikolausgeschenken eingeladen waren.

An der exemplarischen Personalie der 79-jährigen Heidrun Sander-Scholz lassen sich „Verjüngungskur(s)“ und die Vereinsgeschichte des Lady-sportvereins ablesen. Für ihren langjährigen Einsatz als sportliche Leiterin wurde Sander-Scholz zum Ehrenmitglied ernannt und beendete zugleich ihre Tätigkeit als Übungsleiterin, „auch wenn’s schwer fällt und sich ein bisschen komisch anfühlt nach 35 Jahren“, sagte sie.

Verabschiedet wurde Heidrun Sander-Scholz (l.) von Kerstin Brand. © Wilms

Wie Brand in ihrer Laudatio ausführte, war die ausgebildete Gymnastik- und Sportlehrerin mit ihrem Mann 1975 von Hannover nach Eching gezogen. Sie gehörte zu den Gründungsmitgliedern des 1996 aus der Taufe gehobenen Ladysportvereins und war auch dessen Namensgeberin. Der gemeinnützige Sportverein existierte allerdings bereits seit 1973 als Abteilung des TSV. Dort begann Sander-Scholz 1987 ihr sportliches Engagement, als sie in die Fußstapfen von Übungsleiterin Sigi Läng trat. Brand sprach von einem perfekten Timing, dass heuer zum richtigen Zeitpunkt in Person von Tatjana Klose eine Nachfolge für Heidrun Sander-Scholz gefunden werden konnte. In der wöchentlichen Sportstunde können die Aktiven unter Anleitung von Tatjana Klose etwas für ihre Fitness tun. Mit dabei ist auch Sander-Scholz, denn sie will auch „in Bewegung und Gesellschaft bleiben“.

Der Ladysportverein mit aktuell 115 Mitgliedern verfügt aktuell über drei wöchentliche Hallentermine: Montag von 16 bis 17 Uhr (Leitung: Tatjana Klose), Dienstag von 19.30 bis 20.30 Uhr (Ute Lautenbacher) und Donnerstag von 19 bis 20 Uhr (Anita Koczy).

