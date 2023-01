Herannahenden Zug nicht bemerkt: 16-Jähriger wird erfasst und schwer verletzt

Am Bahnhof Eching wurde ein Jugendlicher beim Überqueren der Gleise von einem Zug erfasst. © Bundespolizei

Zwei Jugendliche wollten die Gleise am Bahnhof Eching (Kreis Freising) überqueren. Dabei erleidet ein 16-Jähriger schwere Verletzungen.

Eching - Ein Jugendlicher ist am Bahnhof in Eching von einem Zug erfasst und dabei schwer am Fuß verletzt worden. Der 16-Jährige aus Bruck (Landkreis Ebersberg) lief am Freitagabend gemeinsam mit einem 17-jährigen Freund über die Gleise, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Den herannahenden Zug bemerkten sie offenbar nicht.

Beim Versuch, rechtzeitig auf den Bahnsteig zu klettern, erfasste der durchfahrende Regionalexpress Nürnberg–München den 16-Jährigen. Sein Begleiter blieb unverletzt. Ein Beamter der Bundespolizei, der auf dem Weg zum Dienst war, übernahm die Erstversorgung. Der Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen am Fuß ins Krankenhaus gebracht und noch am selben Abend notoperiert.

Eching: Jugendliche wollen Gleise überqueren – herannahenden Zug nicht bemerkt

Der später ermittelte Fahrer des Zugs gab gegenüber der Polizei an, die Jugendlichen zwar beim Überqueren der Gleise gesehen, aber keinen Zusammenprall gespürt zu haben, wie es in der Mitteilung der Bundespolizei weiter hieß. Deswegen sei er bis zum Münchner Hauptbahnhof weitergefahren und leitete keine Schnellbremsung ein.

Für den 16-Jährigen hat der Unfall in mehrerlei Hinsicht Konsequenzen: Bei dem Verletzten wurde ein sogenannter Grinder gefunden, eine Mühle zum Zermahlen von Pflanzenmaterial. Wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sollte dem 16-Jährigen deshalb Blut entnommen werden. Gegen beide Jugendlichen wird zudem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

