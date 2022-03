Leerer Huberwirt in Eching soll Geflüchtete aus der Ukraine beherbergen

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Derzeit ungenutzt: Echings Grünen-Fraktion schlägt per Eilantrag vor, den von der Gemeinde gekauften Huberwirt für ukrainische Flüchtlinge freizugeben. © Wilms

Der Huberwirt gehört der Gemeinde Eching und ist gerade ungenutzt. Jetzt haben die Grünen einen Eilantrag gestellt: Ukrainische Flüchtlinge sollen dort unterkommen.

Eching – Eine große Welle der Solidarität, des Zusammenhalts und auch aktiver Hilfsmaßnahmen hat die Menschen in Europa erfasst, um die Ukraine im russischen Angriffskrieg zu unterstützen und humanitäre Hilfe zu leisten. Europas Grenzen stehen offen und Ukrainer können ohne Visum nach Deutschland einreisen. Am Freitag hat das Landratsamt eine Koordinierungsgruppe ins Leben gerufen, die sich mit der Thematik der möglichen Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten beschäftigt. Ebenso aber tauschen sich Bürger, Vereine und Politiker im Landkreis aus, überwiegend über soziale Medien wie Facebook und Instagram, wie und wo konkret Möglichkeiten geschaffen werden können, um Hilfslieferungen, etwa Verbandsmaterial, zu organisieren und auch den geflüchteten Menschen, überwiegend Frauen und Kindern, ein Dach über dem Kopf zu bieten.

Ein größeres Dach in Eching, nämlich das des von der Gemeinde gekauften Gasthofs und Hotels Huberwirt, rückte dabei im Ort sofort öffentlich in den Fokus. Nachdem in einer Echinger Facebook-Gruppe am Wochenende der Appell an Bürgermeister und Gemeinderäte erfolgt ist, das bis auf das temporäre Corona-Testzentrum leer stehende Huberwirtsgebäude auf seine Tauglichkeit als Flüchtlingsunterkunft zu prüfen, hat die Gemeinderatsfraktion der Grünen dazu einen Dringlichkeitsantrag gestellt. Damit will sie das Thema unverzüglich auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Bau- Planungs-, Umweltausschusses am Dienstag, 8. März, bringen, um dem Landratsamt gegebenenfalls eine zeitnahe Gebäudenutzung für die Unterbringung Geflüchteter anbieten zu können.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Wir als Europäerinnen und Europäer stehen fest an der Seite der Ukraine, ihrer Menschen und ihres Rechts auf Freiheit und Selbstbestimmung“, heißt es in dem Schreiben, das per Mail zeitgleich an den Bürgermeister sowie die Sprecher aller Fraktionen ging. Die Gemeinde könne dort durch die Aufnahme von Geflüchteten „für eine gute Integration der Menschen sorgen. Der Huberwirt steht nach dem Kauf leer, ein konkreter Zukunftsplan wurde im Gemeinderat noch nicht gefasst. In der jetzigen Situation sollten wir diesen Zustand nutzen“, so der weitere Wortlaut.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.