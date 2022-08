Mehr E-Mobilität im Echinger Fuhrpark

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Auf Elektromobilität setzt die Gemeinde Eching künftig. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Mit gutem Beispiel voran geht die Gemeinde Eching in puncto E-Mobilität und setzt bei vier Neuanschaffungen für Bauhof- und Rathausmitarbeiter auf Elektrofahrzeuge.

Eching – Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Funktionalität von E-Mobilität, in die die Gemeinde Eching jetzt investiert, stützt sich die Kommune auf eine in Auftrag gegebene Potenzialanalyse. Diese schrittweise Umstellung auf Elektromobilität im gemeindeeigenen Fuhrpark sei „ein Zeichen in Richtung Klimaschutz“ und habe Vorbildwirkung für eine nachhaltige Mobilität, heißt es dazu seitens der Verwaltung. Die bereits geplante Ladeinfrastruktur, unter anderem auch mit Ladesäulen im Bauhof, ermögliche dabei eine einfache Umsetzung.

150.000 Euro für E-Fahrzeuge im Echinger Haushalt 2023 eingestellt

Dafür gab der Gemeinderat einstimmig grünes Licht und bewilligte die entsprechenden finanziellen Mittel für den Haushalt 2023. Die nach Listenpreis geschätzten Gesamtkosten aller E-Fahrzeuge belaufen sich auf knapp 150 000 Euro, wovon gut 43 000 Euro durch staatliche Zuschüsse aufgefangen werden können.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Neben ihrem Beitrag zu mehr Klimaneutralität können E-Fahrzeuge trotz höherer Anschaffungskosten gegenüber konventionellen Autos auch durch die Inanspruchnahme von Förderprogrammen punkten und sich längerfristig durch geringere Betriebskosten als durchaus rentabel erweisen. Diese Argumente konnten im Gremium überzeugen.

E-Mobilität: Gemeinde Eching kauft Kleinfahrzeug für Dienstfahrten

Bei den geplanten Neuerwerbungen handelt es sich um drei Nutzfahrzeuge für den Bauhof, darunter ein kleineres Müll-Auto, und einen Kleinwagen für Dienstfahrten von Verwaltungsmitarbeitern, der vor allen Dingen „für längere Strecken, etwa nach Freising oder auch für Fahrten bei schlechten Wetterverhältnissen“ eingesetzt werden soll. Für die anfallenden Kurzstrecken im näheren Umfeld stehen zwei kürzlich angeschaffte E-Bikes zur Verfügung.

Die vorliegende Analyse machte aber auch deutlich, dass es nicht sinnvoll ist, alle Nutzfahrzeuge komplett auf Elektroantrieb umzustellen. Insbesondere beim Winterdienst des Bauhofes seien E-Fahrzeuge aktuell „nur eingeschränkt geeignet“ oder würden einen „unverhältnismäßigen Aufwand“ verursachen. Mit einem Fahrzeug-Mix und guter Planung aber, so die Überzeugung, sei man beim kommunalen Fuhrpark in Eching auf dem richtigen Weg.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.