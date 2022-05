Volkshochschule Eching geht mit personeller Verstärkung in den Sommer

Daniela Kirschstein wechselte zur Vhs Eching. © privat

Echings Vhs-Team hat Verstärkung bekommen: Daniela Kirschstein heißt die Nachfolgerin der langjährigen Leiterin Doris Fähr. Das Sommer-Programm wird bunt.

Eching - In München war Kirschstein zunächst im Bereich Deutsch als Fremdsprache tätig und hat anschließend neben vielen gesellschaftspolitischen Projekten den Jahresschwerpunkt „Connected. Leben in digitalen Welten“ betreut. In Eching freut sie sich darauf, die Schwerpunkte und Kooperationen – zentral ist hier das Thema Klimaschutz und Nachhaltige Entwicklung – weiter zu vertiefen. „Das Wichtigste aber wird sein, die Gemeinde gut kennenzulernen und herauszufinden, was sich die Echingerinnen und Echinger selbst von ihrer Volkshochschule wünschen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Veränderung ist auch das Thema der Beraterin und Coachin Karin Budde. Im Juni bietet sie für die Vhs Eching wieder verschiedene Webinare an – für alle, die sich beruflich weiterentwickeln wollen oder aktuell Unterstützung im Berufsalltag suchen. Die Angebote der Reihe „Smart Surfer“ richten sich bewusst an „Späteinsteiger*innen“ und geben einfach und verständlich praktische Tipps und Tricks.

Lern-Endspurt für die Echinger Mittelschüler

Im Kreativbereich wird im Juni ausgiebig getöpfert, an der Drehscheibe, frei an eigenen Projekten oder auch gemeinsam mit der ganzen Familie. Die Kurse finden in Kooperation mit der Töpferwelt Handkraft in ihrer Fürholzener Werkstatt statt. Für die Echinger Mittelschüler stehen nach den Pfingstferien die Quali-Abschlussprüfungen an. Für einen perfekten Lern-Endspurt finden in den Ferien Mathe- und Englisch-Vorbereitungskurse statt.

Münchner Gschichten: Von den Bars bis nach Untergiesing

In Bars wird nicht nur getrunken. Ernest Hemingway hinterließ seine Spuren in Havanna, Generationen von Künstler tranken und arbeiteten in den Cafés und Bars von Paris. Für alle, die die Geschichten hinter legendären Münchner Bars kennenlernen möchten, lohnt sich der Spaziergang „Bar-Legenden“ mit der Stadtführerin Petra Rhinow. Noch mehr Münchner Geschichte(n) mit ihr gibt es bei einer Tour durch Untergiesing, die den Spuren der Tagelöhner, Kleingewerbetreibenden und Hofbediensteten folgt.

Viele weitere Kurse und Veranstaltungen gibt es wie immer auf www.vhs-eching.de, wo auch die genauen Termine und Uhrzeiten zu finden sind. Anmeldung unter office@vhs-eching.de, unter (0 89) 3 19 18 15 oder persönlich in der Geschäftsstelle.

Gut zu wissen

Gemeinsam laden die Vhs und die Evangelische Kirche zu einem Sommerkonzert am Montag, 13. Juni, um 16 Uhr ein. Gesangsschüler und angehende Coaches der „Singen ohne Angst“-Gesangsschule singen auf Deutsch, Englisch, Russisch und Ukrainisch für und mit Echingern und Geflüchteten – bei schönem Wetter im Kirchgarten, bei schlechtem Wetter in der Kirche.

ft