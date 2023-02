Nach der Fahrt nach Eching: Fahrgast prellt Taxifahrer um 75 Euro

Um 75 Euro hat ein Unbekannter einen Taxifahrer nach der Fahrt nach Eching gebracht. © Petar Milošević/dpa

Das war gemein: Ein Unbekannter ließ sich von München nach Eching chauffieren. Dort verduftete er ohne zu bezahlen.

Eching - Ein Taxifahrer chauffierte am Samstag gegen 9.15 Uhr einen Fahrgast von München nach Eching. An einer Tankstelle in Eching gab der Fahrgast an, sich nur kurz einen Kaffee holen zu wollen. Daraufhin lief er davon, ohne seinen Fahrpreis – 75 Euro – zu bezahlen. Gegen den Unbekannten wurden Ermittlungen bei der Polizeiinspektion Neufahrn eingeleitet. Zeugen werden gebeten, Hinweise der PI Neufahrn, Tel. (0 81 65) 9 51 00, mitzuteilen.

