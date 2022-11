Nach Stellungnahme des Bauministers: Grünes Licht für Kreuzweg-Kapelle in Dietersheim

Von: Ulrike Wilms

Die Kreuzweg-Kapelle soll am Auweg, kurz vor dem dortigen Wald, entstehen. © Wilms

Es war die Stellungnahme von Bayerns Bauminister Christian Bernreiter, der die Wende brachte: Die geplante Dietersheimer Kreuzweg-Kapelle kann jetzt doch im Landschaftsschutzgebiet gebaut werden.

Dietersheim/Eching – Erfreuliche Nachricht für die Befürworter und insbesondere den Trägerverein der geplanten Dietersheimer Kreuzweg-Kapelle: Das Projekt, in Verlängerung des Auwegs in den Isarauen auf Gemeindegrund gelegen, kann jetzt – dank Fürsprache von höchster politischer Ebene in Person von Staatskanzleichef Florian Hermann und Bayerns Bauminister Christian Bernreiter – im Landschaftsschutzgebiet umgesetzt werden. Entgegen der Hinderungsgründe, die von der Bezirksregierung von Oberbayern als zuständiger Genehmigungsbehörde gegen das kleine sakrale Bauwerk vorgebracht wurden, kann die für das Vorhaben notwendige Flächennutzungsplanänderung (FNP) nun doch durchgeführt werden.

Die Errichtung der Kreuzwegkapelle, in der Gobelins mit Kreuzwegmotiven der 2003 verstorbenen Künstlerin Mila Wiertz-Getz ausgestellt werden sollen, war im März 2021 bei Antragstellung mit knapper Mehrheit befürwortet worden. Bei der aktuellen Wiedervorlage im Bau-, Planungs- und Umwelt-Ausschuss gab es mit 7:3 Stimmen grünes Licht für eine Änderung des Baurechts. Dagegen votierten Georg Bartl (CSU) und die beiden Grünen Lena Haußmann und Axel Reiss, Haußmann und Reiss wollten grundsätzlich keine Ausnahmeregelungen in einem Landschaftsschutzgebiet und sprachen sich strikt gegen Bebauungen und Versiegelungen aus.

Ausschlaggebend für die baurechtliche Wende pro Kapelle, die sich in der Verlängerung des Auwegs vor dem Waldrand befindet, ist die ministerielle Stellungnahme Bernreiters, dass das für ein derartiges Bauwerk geltend gemachte Anbindegebot gerade nicht bindend sei, da dieses sich auf neue Siedlungsflächen bezieht. „Eine solche Kapelle kann darunter nicht fallen“, heißt es dazu wörtlich. Deshalb kann die Gemeinde nun, „ohne am Widerspruch zur Landesplanung zu scheitern“, eine FNP-Änderung auf den Weg bringen. Diese beinhaltet eine Widmung der Fläche für kulturell- kirchliche Zwecke. Der benötigte Umgriff umfasst das gesamte Gemeindegrundstück mit einer Größe von 2100 Quadratmetern, wobei für die Grundfläche der Kapelle in Holzbauweise lediglich 40 Quadratmeter beansprucht werden. Als Ausgleichsfläche wird der sich nördlich anschließende Acker vom Heideflächenverein in eine artenreiche Extensivwiese umgestaltet. Im gemeinsamen Projekt „Das G’fild blüht auf“ in Kooperation mit dem Landschaftspflegeverband entstehen so auf artenarmen Wiesen und Grünflächen blütenreiche (Über-)Lebensräume für Insekten.

Um die Kapelle als Naherholungsgebiet weiter aufzuwerten, wird darüber nachgedacht, dort auch noch eine Streuobstwiese anzulegen, was auf Zustimmung im Rat stößt. „Das könnte ein schönes Eck werden“, sagte etwa Christoph Gürtner (FW). Die Planungskosten sind vom Verein zu übernehmen, der auch einen Pachtvertrag mit der Gemeinde schließen muss.

