Nach Überfall auf Haimhausener Tankstelle: Räuber-Duo aus dem Landkreis in Eching geschnappt

Sofortfahndung war erfolgreich

Von Wolfgang Schnetz schließen

Nach einem bewaffneten Überfall am Freitag auf eine Tankstelle in Haimhausen wurden in Eching die beiden Tatverdächtigen festgenommen. Sie stammen aus dem Kreis Freising.

Landkreis – Wie das Polizeipräsidium Oberbayerrn Nord meldet, hatten maskierte Täter am Freitag gegen 20 Uhr den Kassenraum einer Tankstelle in Haimhausen betreten. Mit gezücktem Messer bedrohten sie die Kassenkraft und forderten den Kasseninhalt. Mit ihrer Beute flüchteten sie zunächst zu Fuß und bestiegen im weiteren Verlauf ein zuvor in einer Seitenstraße abgestelltes Auto. Der zur Tatzeit allein im Kassenraum anwesende Mitarbeiter blieb unverletzt.

Täter in Eching geschnappt

Dank Zeugenhinweisen wurde der Pkw identifiziert und im Rahmen einer Großfahndung etwa 20 Minuten später im Bereich von Eching lokalisiert. Bei der Kontrolle der beiden 18- und 19-jährigen Insassen wurden sowohl Messer als auch Beute (ein hoher drei-stelliger Betrag) sichergestellt. Die aus dem Kreis Freising stammenden Heranwachsenden wurden festgenommen. Beide wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt.

