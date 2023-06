Heidechia Eching setzt auf bewährte Führung: Frauke Bachmeier bleibt Präsidentin

Sie stehen an der Spitze der Heidechia: (v. l.) Andreas von Haaren (Kassier), Julia Burglechner (Schriftführerin), Frauke Bachmeier (1. Präsidentin), Franziska Jungmeier (Beisitzerin) und Cornelia Feichtner (Beisitzerin). Nicht auf dem Bild sind Stefan Feichtner (2. Präsident) und Sarah Linseder (Beisitzerin). © Narrhalla

Die Narrhalla Heidechia Eching ist gut aufgestellt: Bei der Jahreshauptversammlung wurde Frauke Bachmeier als Narrhalla-Präsidentin im Amt bestätigt.

Eching – Hinter den Narren der Narrhalla Heidechia Eching liegt eine erfolgreiche Faschingssaison. Bei der Jahreshauptversammlung im Gemeinschaftshaus Fürholzen wurde diese kürzlich zu Ende gebracht. Neben einem umfangreichen Rückblick auf die vergangene Saison und dem Kassenbericht, standen die Neuwahlen des Vereins auf der Tagesordnung.

Den Posten der 1. Präsidentin wird, wie in der vergangenen Amtsperiode auch, Frauke Bachmeier bekleiden. Ihr zur Seite steht 2. Präsident Stefan Feichtner. Schriftführerin bleibt die amtierende Faschingsprinzessin Julia Burglechner. Der amtierende Prinz, Andreas von Haaren, wurde als Kassier neu in die Vorstandschaft gewählt. Zwei neue Gesichter finden sich auch auf den Posten der Beisitzer: Sarah Linseder und Cornelia Feichtner sind zum ersten Mal in der Vorstandschaft vertreten. Auch die vorherige 2. Präsidentin Franziska Jungmeier bleibt dem Verein als Beisitzerin erhalten.

Die Narrhalla bedankte sich vielmals bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Claudia Auerhammer, Jessica Handschuh und Angelina Schubert, für ihre unendliche Vereinsliebe und ihr Engagement.

Im Anschluss an die Wahlen gab Frauke Bachmeier einen kleinen Ausblick auf die kommende Saison. Nach der Sitzung feierten die Narrhalla-Mitglieder ein Sommerfest, um gemeinsam in Erinnerungen an die vergangene Faschingssaison zu schwelgen und sich schon mal auf eine neue Saison voller Glitzer, Spaß und guter Laune einzustimmen.

