Nasse Füße in der Bahnunterführung

Probleme für Pendler und Anwohner

Auch wenn man am Echinger S-Bahnhof neuerdings optisch in eine von Künstlern gestaltete Unterwasserwelt eintauchen kann – Überflutungen gehören nicht zum gewünschten Szenario in der Unterführung. Zum Jahresende hatten sich an beiden Abgängen mehr als knöcheltiefe Wasserlachen gebildet. Jeder, der den Tunnel nutzte und nicht mit (Gummi-)Stiefeln ausgestattet war, hatte ein Problem.