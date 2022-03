In vielerlei Hinsicht besonders: So sieht die neue Echinger Tennishalle aus

Von: Ulrike Wilms

Zwei Stützpfeiler zwischen den Spielfeldern gehören zur tragenden Konstruktion der neuen Echinger Tennishalle. © Wilms

Einen Einblick in das Innenleben der kurz vor der Fertigstellung stehenden neuen Tennishalle des SC Eching konnten nun die örtlichen Gemeinderäte gewinnen.

Eching – Seit die ursprüngliche Halle am 13. Mai 2018 aus ungeklärter Ursache einem Großbrand zum Opfer gefallen war, erwarten die Mitglieder der Tennisabteilung geradezu sehnlichst die Inbetriebnahme der neuen Sportstätte. Architekt Nepomuk Wagner erläuterte nun bei einer Haus- und Hallenführung durch Sport- und Wohntrakt die baulichen und funktionalen Besonderheiten der Sportstätte. Neben den drei Spielfeldern einschließlich Neben- und Sanitärräumen gehören auch vier Wohnungen und eine multifunktionale, 100 Quadratmeter große Turn- und Gymnastikhalle zum Gesamtkonzept. Letztere ist bereits mit einer Spiegel- sowie mit einer Kletterwand ausgestattet.

Auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit wurde viel Wert gelegt

Beim Bauwerk wurde viel Wert auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit gelegt, um sowohl bei der Erstellung wie im Unterhalt die Kosten im Rahmen zu halten und dabei auch auf regenerative Energien und umweltfreundliche Baustoffe zu setzen. Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch die offene Bauweise ohne jegliche Verkleidung, die einen Blick auf den hölzernen Aufbau des Pfettendaches erlaubt, bei dem zwei Stützpfeiler zwischen den Spielfeldern zur tragenden Konstruktion gehören.

Aber nicht nur beim Dach wurde „viel Holz“ verbaut, sondern auch bei den aus Brettsperrholz bestehenden vielschichtigen Holzwänden und Decken. Und auch beim Untergrund mit einer 20 Zentimeter dicken Schicht aus Glasschotter gab es Einsparpotential. So wurde auf eine Bodenplatte verzichtet.

Granulat aus Ziegelsplitt bildet den neuartigen Bodenbelag

Der neuartige Hallenbelag aus einem Granulat aus Ziegelsplitt ist etwas ganz Besonderes: Dieser wurde mit einer Technik, die vergleichbar ist mit einem Asphaltierungsvorgang, auf der wärmegedämmten zweischichtigen Unterlage in 3,5 Zentimeter Dicke aufgetragen. Er hat ähnliche Eigenschaften wie der Sandbelag draußen und wird auch in ähnlicher Weise nach der Nutzung per Besen „geglättet“.

So sehen die neuen Bauwerke von außen aus. Noch stehen die Gerüste der Handwerker. © Wilms

Mit einem blauen Auge davongekommen ist man den Worten des Architekten nach trotz der in die Höhe geschossenen Kosten. So sind beim Einkauf des verknappten Rohstoffes Holz die Kubikmeterpreise innerhalb von Monaten von 220 Euro auf rund 560 Euro gestiegen. Es sei vor allem der vorsorglichen Bestellung der Zimmerer- und Holzbaugewerke zu danken, dass diese Teuerung weitgehend abgefangen und auch termingerecht gearbeitet werden konnte. Im Februar wurde der Estrich aufgebracht. „Zum Schluss haben uns aber die Lieferschwierigkeiten doch noch eingeholt: bei den Heizungsschleifen für die Bodenheizung“, berichtet Wagner. „Deshalb sind wir zirka zwei Monate im Verzug.“

Buchungssystem mit „Sesam-öffne-Dich“-Effekt

Der SCE ist bestrebt, bei Tennisfreunden, Fortgeschrittenen wie Anfängern, für eine gute Auslastung der Halle zu werben. Gleiches gilt für die Gymnastikhalle, die von Vereinen, Institutionen und gegebenenfalls auch privat gemietet werden kann. Neu ist das Buchungssystem. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage per Zugangscode, der als „Sesam-öffne-Dich“ in das Terminal an der Schleuse eingetippt werden muss. Info: https://tennissce.de/.