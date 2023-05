Weiter Fragezeichen hinter geplantem Günzenhausener Bürgersaal: Jetzt wird die Machbarkeit neu geprüft

Unterhalb der Kirche soll der Bürgersaal in Günzenhausen entstehen. © Wilms

Die Gemeinde Eching gibt eine neue Machbarkeitsstudie in Sachen Bürgersaal Günzenhausen in Auftrag. Man nimmt dafür zwischen 8000 und 10 000 Euro in die Hand.

Günzenhausen - Notwendig erschien die neuerliche Untersuchung aufgrund der Erkenntnis, dass die bisherigen Pläne für die Errichtung eines Bürgersaals im Bereich der ehemaligen Dorfwirtschaft wohl nicht genehmigungsfähig sind – wegen der Lärmwerte für die umliegende Bebauung. An- und Abfahrten so wie die Parkplatzsituation – all das muss überarbeitet werden, wie es einer Darstellung des Sachverhaltes zu entnehmen war. Der Zugang zum Bürgersaal soll jetzt über den Wirtshof und den Biergarten und nicht mehr über die Ringstraße erfolgen.

Vereine überlegen, einen Verein für den Bürgersaal zu gründen

Es sind indes noch zahlreiche Fragen offen. Inzwischen denken die örtlichen Vereine offenbar darüber nach, für das Projekt einen eigenen Verein ins Leben zu rufen, der sich dann um die Organisation kümmern und Buchungen für das Gebäude abwickeln soll. Auch, ob die Gemeinde überhaupt als Bauherr auftreten soll, ist Gegenstand der Überlegungen.

Auch eine abgespeckte Variante ist inzwischen ein Thema

Ungeachtet all dessen hat man am Dienstag im Bauausschuss dem Ansinnen, eine neue Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, keine Steine in den Weg legen wollen. Auch deshalb nicht, weil man sich davon Klärung über die Frage der Erschließung und der endgültigen Größe des Saals erhofft. Einige der Vereinsvertreter können sich inzwischen nämlich auch eine kleinere Variante vorstellen, was die Kosten für das Projekt entsprechend senken würde.

Bürgermeister Sebastian Thaler befürwortete die neue Machbarkeitsstudie. Aus gutem Grund: „Vor allen Dingen haben wir dann ein Preisschild drauf“, sagte er im Hinblick auf eine neue Kostenschätzung.

