Die neue Tennishalle in Eching bekommt eine „kleine Schwester“

Vom Vorentwurf zum Entwurf: Beim Wiederaufbau der Tennishalle ist Echings Bauausschuss einen Schritt weitergekommen. Fix ist nun, dass die Sportstätte nicht als Mehrzweckhalle, sondern ausschließlich für den „weißen Sport“ benutzt wird. Zusätzlich soll aber eine kleine Gymnastikhalle entstehen.

Eching – Auch wenn eine frei tragende Halle optisch wohl die schönste Lösung gewesen wäre, haben die geschätzten Mehrkosten von 250 000 Euro die Räte am Dienstag doch abgeschreckt. Und da es das Büro 4, vertreten durch Architekt Nepomuk Wagner, im Vorfeld geschafft hat, die ursprünglichen sechs auf zwei Stützen für das Holzkonstrukt zu reduzieren, war das Gremium mit dieser Variante „1d“ sehr zufrieden. Gesamtkosten: 3,9 Millionen Euro (3,8 Mio. erwartet man von der Brandversicherung).

Tennis wird in der Halle allerdings die einzige ausübbare Sportart sein. Ob Handball, Hockey, Basketball oder Hallen-Fußball – meistens sind es nicht die Stützen, sondern die zu geringe Höhe der Halle, die Raumtemperaturen und der fehlende Schwingboden, die eine Mehrzwecknutzung verhindern. „Mit den Daten macht eine multifunktionelle Nutzung leider keinen Sinn“, musste Christoph Gürtner (FW) eingestehen – obwohl die Freien Wähler bislang der größte Unterstützer der Multi-Nutzung waren.

Gymnastikhalle neben der Tennishalle in Eching

Er lobte jedoch ebenso wie Rathauschef Sebastian Thaler, SPD-Sprecherin Anette Martin und Leon Eckert (Grüne) die Pläne, eine zehn auf zehn Metern große Gymnastikhalle daneben zu errichten. Wie Nepomuk Wagner ausführte, könnte diese zwischen Tennishalle und dem ausgelagerten dreistöckigen Wohnungstrakt (vier Wohnungen für Wirt, Trainer etc.) entstehen. Das hätte im Gegensatz zu einem Bau auf der grünen Wiese den unschlagbaren Vorteil, dass Heizung, Strom und Sanitäranlagen durch die benachbarte Sportstätte bereits vorhanden sind.

Auch wenn Bürgermeister Thaler anmerkte, dass die zusätzlichen Kosten von 200 000 Euro „ohne Turngeräte“ und „nur für die nackte Halle“ gedacht seien, würde in Eching doch massiver Bedarf an so einer kleinen Halle bestehen – so zum Beispiel für Tanz und Ballett. Aber neben Vereinen hätte auch die Volkshochschule bereits ihr Interesse bekundet. Für Christoph Gürtner war jedenfalls klar: „Das Geld, das wir uns bei der nicht frei tragenden Hallen-Variante sparen, kann doch da mit rein.“ Und Leon Eckert wies darauf hin, dass sich Eching als Wachstumsgemeinde diese Chance („Das ist der richtige Weg“) nicht entgehen lassen sollte.

Es bleibt ein Fragezeichen hinter der Bewirtschaftung

CSU-Sprecher Georg Bartl wollte die Euphorie nicht so ganz teilen, verwies auf Fragezeichen hinter der Bewirtschaftung des Saals und den Verträgen für die Wohnungen. Außerdem seien die Zusatzkosten für die Gymnastikhalle noch in keinem gemeindlichen Haushalt berücksichtigt. Und: „Schön langsam wäre es mal Zeit für einen Sportstättenentwicklungsplan.“

Letztlich stimmte aber auch er den Gesamtkosten von knapp 4,2 Millionen Euro zu, die Tennis- und Gymnastikhalle im Duett kosten werden. Das Planerteam wird von der Verwaltung beauftragt, den Vorentwurf zu einem Entwurf auszuarbeiten.

