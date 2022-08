Fließender Übergang im Echinger ASZ: Lukas Erhart steht erstmals im Rampenlicht

Mitgliederversammlung des Trägervereins

Im Alten-Service-Zentrum Eching rührt sich wieder was. Das liegt nicht nur an den aufgehobenen Corona-Maßnahmen, sondern auch an personellen Neuerungen.

Eching - Perspektivwechsel für die eine, neue Herausforderung für den anderen: Siglinde Lebich, langjährige Geschäftsführerin des Echinger Alten- und Servicezentrums, nahm kürzlich als frischgebackene Ruheständlerin und Neumitglied an der gut besuchten Versammlung des 372 Mitglieder zählenden ASZ-Trägervereins „Älter werden in Eching“ teil. Für ihren Nachfolger Lukas Erhart war es dagegen der erste offizielle Auftritt an neuer Wirkungsstätte, bei dem er Rede und Antwort stehen musste.

Erstes gemeinsames Projekt ist ein integrativer Lesekreis mit der Volkshochschule

Bei dieser Gelegenheit stellte er dann nicht nur sich selbst, sondern auch das ASZ-Team mit Stellvertreterin Barbara Hammrich, Julia König, Ines Weiß, Iris Westermeier, Roswitha Schum und Hausmeister Maik Brünner vor. Erhart bekundete, dass er sich sehr wohlfühlt in Eching, von den Mitarbeitern und dem Umfeld, den Bürgern, offen und freundlich aufgenommen wurde. Das habe er auch auf dem ASZ-Sommerfest gespürt. Bereits in regem Kontakt und Austausch im Sinne künftiger Kooperationen steht Erhart mit den Institutionen am Ort. Als eines der ersten gemeinsamen Projekte ist ein integrativer Lesekreis in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule in Vorbereitung.

Ab Oktober verstärkt ein „Bufdi“ das Team

Vereinsvorsitzende Gertrud Wucherpfennig ging in ihrer Rück- und Vorschau auf die schmerzliche Schließung der Sozialstation, die durch Corona, Energiekrise und strukturelle und personelle Veränderungen beeinflusste Haushaltslage sowie den Wechsel in der Geschäftsführung ein. In der zweimonatigen „Doppelbesetzung“ von Lebich und Erhart habe man die Übergänge fließend und persönlich gestalten können.

Ein weiterer Personalwechsel für Roswitha Schum, das langjährige „Gesicht“ am Empfang, steht Ende des Jahres an. Eine willkommene Verstärkung erfolgt im Oktober durch Joschka Schmied, der im Bundesfreiwilligendienst seine Stelle antreten will. Als „Bufdi“ kann er vielseitig und variabel beim mobilen sozialen Hilfsdienst und der Begegnungsstätte eingesetzt werden.

Fernwärmeanbieter hat Kosten um insgesamt 50 Prozent angehoben

Erhart informierte darüber, dass die massiven Kostensteigerungen bei den Energieunternehmen heuer bereits zu zwei Steigerungen bei den Nebenkostenvorauszahlungen für die Mieter der Betreuten Wohnungen im ASZ geführt haben, nachdem der Fernwärmeanbieter die Kosten insgesamt um 50 Prozent angehoben hat. Zirka 30 Prozent sind durch die beiden erhöhten Vorauszahlungen aufgefangen worden. Eine weitere Anhebung, die dritte innerhalb eines Jahres, möchte der ASZ-Geschäftsführer vermeiden. Er wird aber in einem Anschreiben an die Hausbewohner darauf hinweisen, dass sie mit einer üppigen Nebenkostennachzahlung rechnen müssen.

Nach den erzwungenen, coronabedingten Ausfällen und Einschränkungen nimmt die Begegnungsstätte so langsam wieder Fahrt auf. Vorträge, Reisen, Wanderungen, Musik usw. werden wieder gut angenommen, allerdings bewegen sich die Teilnehmerzahlen noch nicht ganz auf dem Niveau wie vor der Pandemie. Für den Herbst sind viele Ausflüge und Angebote im Haus geplant, die bewährten Veranstaltungsreihen werden fortgesetzt. Neu sind verstärkte Aktivitäten bei Social Media: So kann beispielsweise das neue Programm für September/Oktober unter www.facebook.com/ASZEching abgerufen werden. Unverändert wird selbiges auch auf der Homepage eingestellt und am Empfang des ASZ ausgelegt.

Nachfolger für beide Läden gefunden

Froh ist der Verein, dass für die beiden Läden im ASZ nach Kündigung der Pächter (Thai-Massage und IT-, Whiskey und Weinladen „Tree-House“) zeitnah neue Interessenten gefunden werden konnten. Die Thai-Massage-Praxis setzt unter neuer Leitung bereits ab Ende August ihr Angebot fort. Anfang Oktober eröffnet daneben eine professionelle Maß- und Änderungsschneiderei.