„Gemeinsam sind wir stärker“: Echinger Fusion mit Vhs Allershausen wirft ihre Schatten voraus

Von: Ulrike Wilms

Viel vor hat die neue Echinger Vhs-Chefin Daniela Kirschstein. Ende des Jahres soll die Fusion mit Allershausen fix sein. © Wilms

Handlich das Format, prall der Inhalt: Das neue Trimesterprogramm der Volkshochschule Eching hat in einer Handtasche Platz und informiert über 400 Kurse.

Eching - „Gemeinsam sind wir stärker“ – dieses Motto haben sich Echings neue Vhs-Leiterin Daniela Kirschstein und ihr Team auf die Fahnen geschrieben. Das Motto gilt allem voran für die seit längerem angestrebte Fusion der Vhs Eching mit Allershausen. Die seit vielen Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit soll bis Ende des Jahres in eine Verwaltungseinheit münden. Im Zuge dessen ist auch ein neues Layout für das erste gemeinsames Heft zum Jahresbeginn 2023 geplant, parallel zum neuen Webauftritt.

Bücherei oder Heideflächenverein sind bewährte Partner

Auch auf lokaler Ebene und im Austausch mit kommunalen und regionalen Einrichtungen und Vereinen strebt Kirschstein eine verstärkte Vernetzung an. Aufbauen kann sie dabei beispielsweise auf bewährten Bildungspartnern wie der Bücherei oder auch dem Heideflächenverein. In die Bücherei eingeladen wird zu zwei kostenlosen Film- und Diskussionsabenden unter Leitung von Gisela Duong (mit Anmeldung).

Im Beitrag „Wurzeln des Überlebens“ am 10. November (19.30 Uhr) mit den Landwirten Niko Walter und Josef Kurz geht es um Chancen alternativer Landwirtschaft. Der Dokumentarfilm „Taste the Waste“ am 15. Dezember (19.30 Uhr) beschäftigt sich mit dem Thema „Nahrungsmittelverschwendung“.

Neuerdings wird auch mit einem Tanzverein kooperiert

Neu ist die Kooperation mit dem Tanzverein body2dance beim Angebot Fitnessdance, mittwochs von 19 bis 20 Uhr in der Turnhalle der Realschule. Und beim Koop-Angebot „Balance Swing™“ von SCE und Vhs im Gymnastikraum neben der Tennishalle ist gleich alles neu: neben der Lokalität, dem Fitness-Konzept auch die medizinischen Trampolinmatten. Mitglieder des SC Eching können den Kurs (zwölf Mal ab Dienstag, 27. September) zu einer ermäßigten Gebühr buchen.

Ein neues Format stellt die modular aufbereitete Seminarreihe mit dem ASZ zum Thema „Demenz verstehen“ dar. Weitere Angebote fürs fortgeschrittene Lebensalter bieten Gedächtnis- und Stabilitätstraining sowie spezielle Gymnastik. Für Frauen, Jugendliche und Familien gibt es Angebote wie „Networking für Frauen“ oder „Selbstverteidigung für Teens ab 12 Jahren“ sowie etliche Online-Ratgeber für Eltern.

Im Sprachenportfolio sind neben Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch ausschließlich als Online-Angebote auch Arabisch, Chinesisch und Türkisch hinzugekommen. Weitere Infos unter Tel. (0 89) 3 19 18 15 oder www.vhs-eching.de.