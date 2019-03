Nun sind die Echinger gefragt: Gemeinde will Bürger-Wünsche umsetzen

Nach der positiven Resonanz auf die Einführung eines Bürgerhaushalts in Eching im vergangenen Jahr wird es heuer eine Fortsetzung geben. Nun sollen die Echinger aktiv werden.

Eching – Nach der positiven Resonanz auf die Einführung eines Bürgerhaushalts in der Gemeinde Eching im vergangenen Jahr wird es heuer, wie versprochen, eine Fortsetzung geben. Dafür sind für 2019 bis zu 50.000 Euro aus dem Gemeindeetat für Vorschläge aus der Bürgerschaft bereitgestellt.

Der Startschuss für den aktuellen Bürgerhaushalt wird bei der Frühjahrsschau der Echinger Fachbetriebe am kommenden Wochenende, 6./7. April, fallen. Dort soll am Stand der Gemeinde fleißig informiert und tüchtig die Werbetrommel für eine aktive Bürgerbeteiligung gerührt werden. Anschließend haben die Echinger Bürger bis Ende Juni ausreichend Zeit, sich Gedanken über ihre Wünsche und Verbesserungen für und an ihre Gemeinde zu machen. Vorschläge für den Bürgerhaushalt können bis Ende Juni schriftlich abgegeben werden. In der März-Sitzung des Gemeinderats gab Bürgermeister Sebastian Thaler einen Zwischenstand zu den insgesamt acht in 2018 beschlossenen Vorhaben.

Bereits realisiert wurden eine neue Blüh- und Streuobstwiese am Hollerner See und eine freundliche Farbgestaltung der S-Bahnunterführung. „In Arbeit“ sei das flächendeckende Projekt „Hundeklo“ einschließlich einer Festlegung auf die wichtigsten Standorte. Als erster Schritt seien zunächst einmal sechs komplette Stationen bestellt worden. Nach deren Installation will man den Alltagsbetrieb beobachten, bevor weitere Hundetoiletten, auch in den Ortsteilen, aufgestellt werden.

Für die gewünschte Wasserrutsche im Echinger See, die in den Votinglisten ganz vorne gelandet war, seien bereits Angebote eingeholt worden. Es stehe allerdings noch das Placet des für den See zuständigen Erholungsflächenvereins aus. Auch der Wunsch nach einem Trimm-Dich-Pfad sei nicht in Vergessenheit geraten. Anhand der lokalen Gegebenheiten müssten allerdings noch die Optionen für einen möglichen Standort und die konzeptionelle Ausrichtung geprüft werden.

