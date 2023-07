Oper für jedermann: Warum „La Traviata“ im Echinger Theatergarten so gut ankam

Von: Ulrike Wilms

Das achtköpfige Ensemble gab alles, um auch Opern-Muffel von Giuseppe Verdis „La Traviata“ zu überzeugen. © Wilms

Große Oper im Taschenbuchformat – was wie ein Widerspruch klingt, begeisterte an einem Sommerabend im voll besetzten Echinger Theatergarten zahlreiche Besucher.

Eching - Verantwortlich für die Aufführung war das Projekt „Musik auf Rädern“ der Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation. Dabei handelte es sich um ein kostenloses Angebot der Gemeinde, das vom Bürgerhaus veranstaltet wurde – und einen Vorgeschmack auf das bevorstehende Jubiläumswochenende geben sollte.

Auch Opernmuffel fanden Gefallen an dieser besonderen Variante

Erstklassige Instrumentalisten und Gesangssolisten führten Verdis bekannte Oper „La Traviata“ in einer in Umfang und Personal komprimierten Fassung vor, die ihrem Anspruch, authentisch „Oper für jedermann“ zu sein, voll gerecht wurde. Dank der großartigen Ensembleleistung des fünfköpfigen Orchesters mit vier Streichern plus Akkordeon und drei Gesangssolisten unter Leitung von Musikdirektor Johannes Erkes war die Aufführung sowohl für anwesende Opernfans als auch für die weniger opernaffinen Besucher ein Genuss – und ein Gewinn.

Maßgeblich dazu beigetragen hat Erkes als personifizierter Opernführer mit seiner informativen und mit einer feinen Prise Humor angereicherten Moderation. In dieser minimalistischen Inszenierung der tragischen und Standesschranken überwindenden Liebesgeschichte gibt es lediglich drei Hauptrollen: mit der todkranken Edelkurtisane Violetta (Allessia Broch als La Traviata; Sopran), ihrem Geliebten Alfredo (Daniel Schliewa; Tenor) und dessen dünkelhaftem und intigrantem Vater Germont (Guilio Alvise Casello; Bariton).

Applaus. Applaus: Die Echinger im voll besetzten Theatergarten waren mit der „Musik auf Rädern“ mehr als zufrieden. © Wilms

Vom fröhlichen Trinklied bis zum verzweifelten Klagelied trifft beim kongenialen Zusammenspiel von Orchester und Gesangssolisten jeder gefühlvolle Ton. Ein Übriges tut die italienische Sprache, die emotionale Wirkung und südländisches Flair entfaltet. So war beim hellauf begeisterten Publikum unter anderem zu hören: „Auf Italienisch klingt das alles viel romantischer.“

