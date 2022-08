Ost-Kreuzung in der Warteschleife: Jetzt wird die Gemeinde Eching selbst aktiv

Von: Ulrike Wilms

Stauanfällig und viel befahren: die Kreuzung am östlichen Ortseingang; im Vordergrund zu sehen ist das von der Gemeinde erworbene Grundstück – für eine Straßenverbreiterung mit Abbiegespur. © Wilms

In Form einer kommunalen Sonderbaulast will Eching den Ausbau der „Problemkreuzung“ am östlichen Ortseingang forcieren. Noch fehlt das grüne Licht vom Kreistag.

Eching - Bereits seit 2018 möchte die Gemeinde auf Anregung von Bürgermeister Sebastian Thaler die stauanfällige und viel befahrene Kreuzung zwischen St 2053 (Untere Hauptstraße) und den beiden Kreisstraßen 5 und 20 (Dietersheimer und Paul-Käsmeier-Straße) mit zusätzlichen Abbiegespuren und einer optimierten Ampelschaltung ertüchtigen. Dazu wurden dem Staatlichen Bauamt und dem Landratsamt als Baulastträger bereits vor vier Jahren umfangreiche Vorplanungen vorgelegt. Auf deren Basis wurden ein zeitnaher Umbau in Aussicht, aber Jahr für Jahr wieder hintan gestellt.

Kommune hat sich Eckgrundstück gegenüber der Musikschule gesichert

Zwischenzeitlich hat die Kommune auch das Eckgrundstück gegenüber der Musikschule erworben, womit mehr Platz für den Verkehr gewonnen wird und damit laut Gutachten eine deutliche Optimierung zu erreichen ist. Weil aber bis dato behördlicherseits nichts vorangeht, ergreift die Gemeinde ein weiteres Mal Eigeninitiative und will die Baumaßnahme federführend in kommunaler Sonderbaulast durchführen. Der Antragstellung einer Sonderbaulastvereinbarung zwischen dem Staatlichen Bauamt, dem Landkreis und der Kommune hat der Gemeinderat einstimmig grünes Licht gegeben.

Damit wird der übergeordneten Behörde sogar Arbeit abgenommen

Nun kann die Kommune als nächsten Schritt den entsprechenden Zuwendungsantrag für den Landkreis bei der Regierung von Oberbayern einreichen, nimmt damit der übergeordneten Behörde sogar noch Arbeit ab. Diese Sondervereinbarung bedarf allerdings der Zustimmung vom Kreistag (Oktober-Sitzung).

Nach dem derzeitigen Planungsstand vom Juli 2022 belaufen sich die geschätzten Kosten auf knapp 1,5 Millionen Euro. Eching ist für die Übernahme des Geh- und Radwegs zuständig, für den gute 275 000 Euro anfallen. Die entsprechenden Anteile für den Landkreis (zuständig für die Kreisstraßen) betragen knapp 300 000 Euro und auf das Staatliche Bauamt (Staatsstraßen) entfielen rund 895 000 Euro. Nun stehen die Chancen nicht schlecht, dass nach Zustimmung durch den Kreis und die Unterzeichnung der Sonderbaulastvereinbarung durch die drei Projektträger 2023 der Umbau erfolgen kann.