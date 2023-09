1000 Jahre Schloss Ottenburg: Bürgerforum und Co. stellen unvergessliche Feier auf die Beine

Von: Ulrike Wilms

Erinnerungsfoto an ein tolles Schlossfest: Die Mitwirkenden der Ortsvereine in ihren historischen Kostümen gemeinsam mit den Honoratioren, unter anderem den beiden Geistlichen, Bürgermeister Sebastian Thalhammer, der Schlossbesitzerfamilie und den Kohlstattmusikanten. © Wilms

Kaiserwetter, tolles Programm und gute Stimmung - die Ottenburger 1000-Jahr-Feier war nicht nur ein besonderes, sondern auch ein besonders gelungenes Ereignis.

Ottenburg - „Das Warten hat sich gelohnt!“ Mit dieser Bewertung des Schlossfests traf Echings Bürgermeister Sebastian Thaler in seinen Begrüßungsworten beim 1000-jährigen Jubiläum der Ottenburg den Nagel auf den Kopf. Sein Lob und sein Dank galt den Veranstaltern aus Günzenhausen, Ottenburg und Deutenhausen, die am Sonntag mit viel Engagement die Vorbereitung und Organisation des gelungenen historischen Geburtstagsfests gestemmt hatten. Als I-Tüpferl über dem spätsommerlichen Festtag strahlte den ganzen Tag über die Sonne.

Schlossbesitzer stellten Gelände zur Verfügung

Das wegen Corona um drei Jahre verschobene Schlossfest charakterisierte Peter Reiss, Vorsitzender der Bürgerforums GOD, als typisches Dorffest für die drei benachbarten Ortschaften. Alle hätten zusammengeholfen. Er erwähnte das Bürgerforum GOD, die Dorfbühne, aber ebenso die gesamte Dorfgemeinschaft. Und die Ortsbewohner waren gefühlt auch alle gekommen, um miteinander zu feiern. Ein namentliches Vergelt’s Gott richtete Reiss an das Schlossbesitzerehepaar Reinhardt, das großzügig das Schlossgelände zur Verfügung gestellt hatte, und an die Raiffeisenbank, die die historischen Kostüme gesponsert hatte.

Mit drei kurzweiligen Einaktern auf der rollenden Dorfbühne wurden die Festbesucher bestens unterhalten. © Wilms

Gedankt wurde auch Willi Bauer, vielen noch als Dorfnikolaus ein Begriff, der die spannenden bis sportlichen Stationen des Kinderprogramms von der Goldsuche bis zum Hufeisenwerfen ersonnen hatte. Nicht zu vergessen natürlich: die Kohlstattmusikanten, die vom ökumenischen Gottesdienst über den Festumzug bis zum geselligen Beisammensein im Schlosshof durchgängig für den passenden Bläserklang sorgten.

Spontaner Beifall für die beiden Geistlichen

Zu Beginn des ganztägigen Fests und als elementarer Bestandteil durfte Gottes Segen nicht fehlen. Gemeinsam zelebrierten der katholische Geistliche Andreas Wollbold und der evangelische Pfarrer Markus Krusche eine kurze und zeitgemäße Andacht an der Schlosskapelle mitten im Grünen. „Wunderbar“ sei Gottes Schöpfung als Startkapital der Menschheit, so Krusche in seiner Predigt. Aber auch unser Miteinander wolle „gestaltet werden“, um im Guten miteinander zu leben, so seine Deutung des bekannten Bibelspruchs: „Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen“ (Matthäus 20, Vers 18). Und das passte dann auch perfekt als Motto dieses Festtags. Zum Abschluss des Gottesdiensts durften sich die beiden Geistlichen über spontanen Beifall freuen, eher ungewohnt für kirchliche Veranstaltungen.

Ein buntes Bild bot der anschließende Festzug der Ortsvereine und Festgäste vom Kapellenberg bergab und dann hinauf zur Ottenburg, die Blasmusik und die Honoratioren voran. Dort lockte bereits der baumbestandene und mit einem Zelt zusätzlich schattenspendend ausgestattete Schlossinnenhof, der zum freundlichen Biergarten umgestaltet worden war.

An die wechselvolle Geschichte von Siedlung und Schloss erinnerten Rathauschef Thaler und Heimatforscher Ernst Keller aus Fürholzen anhand einiger historischer Fakten und auch sagenumwobener Mythen. Thalers Umrechnung der 1000 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung von Schloss Ottenburg im Jahr 1020 in 40 Generationen veranschaulichte den langen Atem der Geschichte. Daran knüpfte Keller an, der exemplarisch eine Handvoll Geschichten aus der Geschichte schilderte, um auf die Fülle der historischen Ereignisse und Einzelschicksale unserer Vorfahren hinzuweisen, die oftmals schon in Vergessenheit geraten sind. Keller ist auch die in über zehn Jahren akribisch zusammengetragene Chronik mit dem Titel „Ottenburg – Vom Leben und Sterben auf einem alten Schloss und seiner Hofmark“ zu verdanken, die bei dieser Gelegenheit käuflich erworben werden konnte.

Dorfbühne begeisterte mit zwei Premieren

Amüsante Kurzweil war beim Freilufttheater von und mit der Dorfbühne geboten, die mit Spielfreude drei vergnügliche bayerische Einakter zum Besten gab. Neben dem bereits im Sommer aufgeführten Stück „Wenn Gerüchte Früchte tragen“ gab es im Anschluss mit den beiden Schwänken „Die Mücke“ und „Sepp, der Superknecht“ Premieren im Doppelpack, die bei den viele Festgästen für große Heiterkeit sorgten. Sportliche Aspekte boten die Hüpfburg für die Kinder sowie eine fachkundige Einführung ins Bogenschießen für Groß und Klein.

Der Schlossbiergarten lud zum Verweilen ein – und wurde beim Freilufttheater zur Zuschauerkulisse. © Wilms

Bei der Verpflegung und gut organisierter Bewirtung an verschiedenen Ständen war für jeden Geschmack etwas dabei: saftige Grillschmankerl, sogar ein ganzes Schweinderl drehte sich am Spieß, aber auch Käse, Salat und vegetarische Pasta waren geboten, ebenso ein opulentes Torten- und Kuchenbüfett, bei dem quasi als Geheimtipp auch köstliches Schmalzgebäck nicht fehlen durfte.

Das gemütliche Beisammensein dauerte noch bis zum Abend. Fakt ist: Nun darf sich das Ottenburger Schlossfest 2023 als besonderes und besonders gelungenes Ereignis in die Ortshistorie einreihen.