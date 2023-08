Outdoor-Ausstellung „Echinger Geschichte(n)“ mit elf Standorten eröffnet - Nun sind die Bürger gefragt!

Von: Ulrike Wilms

Beim Jubiläumsfest präsentierten Vhs-Leiterin Daniela Kirschstein (l.) und Gemeindearchivarin Rebecca Eckl die Aufsteller am Bürgerhaus, wo auch die Geschichtsreise beginnt. © Urlike Wilms

Zum Gründungsfest wurde die Outdoor-Ausstellung „Echinger Geschichte(n)“ mit elf Standorten eröffnet. Die Verantwortlichen hoffen, dass bald weitere Infotafeln hinzukommen.

Eching – Zum Leben erweckt wurde anlässlich des 1250-jährigen Gründungsfestes punktuell und dauerhaft auch die – etwas jüngere – Echinger Vergangenheit. Dazu haben Gemeindearchivarin Rebecca Eckl und Vhs-Geschäftsführerin Daniela Kirschstein eine Outdoor-Ausstellung unter dem Titel „Echinger Geschichte(n)“ konzipiert, die von einer Online-Version gleichen Inhalts flankiert wird (https://echinger-geschichten.de/). Zunächst elf Orte von historischer oder zeitgeschichtlicher Bedeutung werden mit Hilfe von Archivbildern auf Bildtafeln und mit Texterläuterungen ins Bewusstsein gebracht.

Dabei können historische Archivbilder direkt mit dem „Status Quo“ am authentischen Standort verglichen – und Entwicklungen und Kontraste von gestern und heute sichtbar gemacht werden.

Echinger Outdoor-Ausstellung mit elf Infotafeln eröffnet

Die Echinger Geschichtsorte befinden sich unter anderem in Hollern (nahe der Verkaufshütte), an der Kapelle in Deutenhausen, der Alten Schule in Dietersheim, im Ortskern in Günzenhausen, bei Ikea im Gewerbegebiet „Eching-Ost“ und am Echinger G’fild, letztere in Zusammenarbeit mit dem Heideflächenverein.

Die Karte zeigt Standorte der „Echinger Geschichte(n)“, die nach dem Wunsch der beiden Initiatorinnen unter Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger im Laufe der Zeit mehr werden sollen. by fair means/bayerische Vermessungsverwaltung © by fair means/bayerische Vermessungsverwaltung

So kann sich jeder Einzelne auf eine gezielte Zeitreise begeben. Per QR-Code wird auf die Website zur Ausstellung verwiesen, die weiter wachsen soll und darf. Damit verfolgen Eckl und Kirschstein die Intention, „Organisationen, Vereine und Privatpersonen zu ermutigen, selbst aktiv die Geschichte ihrer Gemeinde zu erforschen“.

Die Zusammenarbeit beispielsweise mit der Imma-Mack-Realschule ist schon angelaufen – Lehrkräfte der Realschule für den Geschichts- und Politikunterricht erhielten eine Führung. Unter dem Aspekt des Profils „Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage“ ist besonders der Bereich der Böhmerwaldstraße interessant, wo sich während des Dritten Reiches ein „Heim der Hitlerjugend“ befunden hat.

Vertieft in Text und Bilder

„Gerne organisieren wir für Schulklassen, Vereinsmitglieder oder weitere Gruppen auch individuelle auf Interessen beziehungsweise das Alter zugeschnittene Führungen, zu Fuß oder mit dem Radl“ bieten Kirschstein und Eckl an. Wie man insbesondere bei den an viel frequentierten, „prominenten“ Standorten, etwa vor dem Bürgerhaus und Huberwirt, schon während des Jubiläums beobachten konnte, ist das Interesse an den Tafeln groß. Viele Passanten haben sich in Texte und Bilder vertieft. Speziell zur Vergangenheit der alten Viehwaage gibt es im Rahmen des 50. Waaghäuslfests am Samstag, 19. August, eine gute Gelegenheit, sich die dazugehörige Bildtafel anzuschauen.

Fotospaziergang entlang der Route

Der Termin für eine ganz besondere Führung im Oktober steht ebenfalls schon fest: Unter Anleitung des Profi-Fotografen Bernhard Hinz findet am Samstag, 7. Oktober, von 10.30 bis 14.30 Uhr ein Fotospaziergang entlang der Ausstellungsroute statt, der aber nicht auf die ausgewählten Orte beschränkt ist. Dabei sollen die Teilnehmer eigene Motive und Wege der Bildgestaltung ausprobieren und finden. Eine Anmeldung ist bei der Vhs möglich.

Überwintern sollen die Bildtafeln übrigens nicht im Freien, sondern können ab Ende Oktober für weitere Projekte zur Verfügung stehen, wie auch für die pädagogische Arbeit in Schulen.

