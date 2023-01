„Wir sollten den Tod aktiv gestalten“: Palliativpflegerinnen bieten „Letzte Hilfe“-Kurse an

Von: Ulrike Wilms

Brechen mit einem Tabuthema: Claudia Merk (l.) und Johanna Haller. © Wilms

Die Palliativpflegerinnen Johanna Haller aus Eching und Claudia Merk aus Eichenau haben es sich zur Aufgabe gemacht, Mut und Wissen für eine würdevolle Sterbebegleitung zu vermitteln.

Eching – Auch wenn der Tod zum Leben gehört, haben die meisten Menschen Angst davor. Oft stehen sie dem endgültigen Abschied von Angehörigen und Freunden hilflos gegenüber. Dass die eigene Sterblichkeit und die nahe stehender Menschen gesellschaftliche Tabuthemen sind, erleben auch die beiden Palliativpflegerinnen Johanna Haller aus Eching und Claudia Merk aus Eichenau (Kreis Fürstenfeld-Bruck) in ihrem Berufsalltag.

Bei den beiden 31-jährigen Müttern hatte sich bereits während der Ausbildung und des Studiums ein besonderes Interesse an der Palliativmedizin herauskristallisiert. Seit mehreren Jahren arbeiten die beiden Frauen in einem Hospiz. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Mut und Wissen für eine würdevolle Sterbebegleitung zu vermitteln – und bieten dazu sogenannte „Letzte Hilfe“-Kurse an, in denen Teilnehmer lernen, was sie für ihre Liebsten oder gute Freunde und Nachbarn an deren Lebensende tun können. Im Interview berichten die Frauen, warum es uns so schwer fällt, das Sterben als einen Teil des Lebens zu akzeptieren, wie ihre Kurse dabei helfen können, mit dem Tabuthema Tod zu brechen und wieso ihre Arbeit eine Herzensangelegenheit für sie ist.

Frau Haller, Frau Merk, was war ausschlaggebend für Ihre Berufswahl?

Johanna Haller: An der Arbeit im Hospiz schätze ich es sehr, dass man sich Zeit nehmen kann für die Patienten. Das Individuum wird wahrgenommen. Es wird nicht als Nummer gesehen oder auf seine Erkrankung reduziert, wie es häufig in Krankenhäusern mit ihrem Zeit-und Kostendruck der Fall ist, sondern als Mensch in all seinen Facetten. Ich sehe es auch als Privileg, einen Menschen auf dem Sterbeweg begleiten zu dürfen. Dabei kommt es immer wieder zu sehr persönlichen Momenten.

Claudia Merk: Das Besondere an der palliativen Arbeit ist die ganzheitliche Arbeitsweise. Die Betreuung umfasst nicht nur den Patienten, sondern auch sein soziales Umfeld. Mich fasziniert es, so viele verschiedene Menschen begleiten zu dürfen – jede und jeder mit ganz eigenem biografischem Hintergrund, Wünschen und Bedürfnissen.

Woraus schöpfen Sie Kraft für Ihre Arbeit?

Haller: Neben all den schönen Momenten, die es durchaus bei der Pflege im Hospiz gibt, ist der Umgang mit Sterbenden nicht immer einfach. Um diese Arbeit machen zu können, muss man sich auch entsprechend wieder entlasten. Das versuche ich vor allem durch Bewegung. Es hilft mir zum Beispiel, mit dem Rad in die Arbeit zu fahren. Auf dem Weg kann ich abschalten. Auch in der Natur finde ich wieder ins Gleichgewicht. Kraft schöpfe ich aber auch aus gemeinsamer Zeit mit der Familie und Freunden und Gesprächen mit ihnen.

Merk: Grundsätzlich habe ich für mich verschiedene kleine Rituale entwickelt, die mir helfen, belastende Situationen nicht mit nach Hause zu nehmen. Dazu gehören beispielsweise das Umziehen nach Schichtende und der Heimweg von der Arbeit. Aber natürlich gibt es immer wieder auch Situationen, die mich länger beschäftigen. Im Umgang mit solchen Situationen profitiere ich vom Austausch mit Kollegen. Kraft für die Arbeit schöpfe ich aus Zeit mit meiner Familie, Urlauben und kleineren Nähprojekten.

Welchen Einfluss hat Ihr Beruf auf Ihr Privat- und Familienleben?

Haller: Als ich anfing, im Hospiz zu arbeiten, habe ich recht schnell eine Patientenverfügung geschrieben. Ich finde, das ist auch in jungen Jahren wichtig. Auch Freunde und Familie ermutige ich immer wieder, sich mit dem Thema Vorsorge zu beschäftigen. Durch die Arbeit lerne ich, wie wichtig es ist, schöne Momente bewusst wahrzunehmen und zu genießen. Das versuche ich, wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe.

Merk: Ich habe mich bereits recht früh damit beschäftigt, was ich für mich selbst möchte und welche Wertvorstellungen ich habe. Ich hatte das Bedürfnis, solche Themen auch mit meinen nahen Angehörigen zu besprechen – auch, um ein Gefühl für deren Wünsche zu bekommen. In diesem Zusammenhang gab es viele Barrieren und zum Teil auch Verwunderung, warum man sich als junger Mensch schon mit solchen Themen befasst. Mir ist es wichtig, schöne Momente mit meiner Familie und meinen Freunden zu erleben und Erinnerungen zu schaffen.

Warum fällt es in unserer Gesellschaft so schwer, über Tod und Sterben zu sprechen?

Merk: Die Auseinandersetzung mit dem Thema Tod und Sterben führt zwangsläufig zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit. Gerade wenn es einem gut geht, lebt man ja oft in der Fiktion, dass es noch lange so weiter geht. Und wenn man selbst oder jemand aus dem Umfeld betroffen ist, dann spielen oft Ängste und Unsicherheit eine Rolle. Angst vor dem, was kommt – und Angst vor dem, was bleibt.

Haller: Gesellschaftlich ist das Thema immer mit Dunkelheit verbunden, mit Ängsten. Aber wie können wir bewusst leben, wenn wir unsere eigene Vergänglichkeit verdrängen? Der Tod ist ein Teil unseres Lebens, den wir im Übrigen aktiv gestalten können und sollten.

Was motiviert Sie, die „Letzte Hilfe“-Kurse anzubieten?

Haller: Das Thema Tod und Sterben geht jeden etwas an. Irgendwann wird jeder damit konfrontiert. Immer wieder musste ich sowohl im beruflichen, aber auch im privaten Umfeld erleben, welche Unsicherheit und teilweise auch Angst herrscht, wenn Angehörige einen Sterbenden begleiten. Diese Unsicherheit möchten wir während der Kurse nehmen, die sehr konkret Hilfe anbieten.

Merk: Mir gefällt der präventive Ansatz der Kurse. Sich nicht erst mit der Thematik auseinandersetzen, wenn eine Situation eingetreten ist, sondern frühzeitig – in einem geschützten Rahmen. Ich wünsche mir, dass wir mit den „Letzte Hilfe“-Kursen vielen interessierten Menschen Rüstzeug an die Hand geben können und dazu beitragen, dass schwere Erkrankung, Tod und Sterben in der Gesellschaft keine Tabuthemen mehr sind.

Wen und was möchten Sie mit den „Letzte Hilfe“-Kursen erreichen?

Merk: Wir möchten mit den „Letzte Hilfe“-Kursen alle interessierten Bürger erreichen. Wir würden uns wünschen, dass die Teilnahme an einem „Letzte Hilfe“-Kurs ähnlich selbstverständlich wird wie die Teilnahme an einem „Erste Hilfe“-Kurs. Wir wünschen uns, dass Berührungsängste durch Wissen abgebaut werden können.

Haller: Der Kurs sollte auch präventiv besucht werden, nicht erst, wenn die Situation einer schweren Erkrankung bereits eingetreten ist oder ein Angehöriger im Sterben liegt.

„Letzte Hilfe“-Kurs in Eching

Termin: Samstag, 21. Januar, im Alten- und Servicezentrum Eching, 8.30 bis 13 Uhr

Kursleiterinnen: Claudia Merk, Johanna Haller. Die Anmeldung erfolgt über das ASZ/Mehrgenerationenhaus Eching.

Weitere Informationen zum Konzept des „Letzte Hilfe“-Kurses und weitere Termine online unter www.letztehilfe.info.



Die Themen: Der Kurs ist in vier Themenfelder untergliedert. Das erste Modul thematisiert Sterben als Teil des Lebens. Es wird erklärt, was passiert, wenn ein Mensch stirbt. Zu wissen, dass etwas normal ist, hilft. Die Kenntnis, dass Sterbende meist nicht unter ihrer veränderten Atmung leiden, ist beruhigend. Das zweite Modul Vorsorgen und Entscheiden informiert über Versorgungsstrukturen und Vorsorgemöglichkeiten, vor allen Dingen über die regional verfügbaren Angebote. Im dritten Modul Leiden lindern werden praktische Möglichkeiten zur Begleitung und zur Symptom-Kontrolle bei schwerkranken und sterbenden Menschen vorgestellt. Zum Schluss geht es um das Themenfeld Abschied nehmen. In diesem werden Abschiedswünsche, Rituale und der persönliche Umgang mit Trauer angesprochen.

