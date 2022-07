Schlagzeuger und Entertainer: Pete York bereichert das Comeback der Echinger Bigband

Von: Ulrike Wilms

Teilen

„Ich glaube, ich bin auf einer Beerdigung“: Diesen Spruch konnte sich Pete York (l.) nicht verkneifen, als er die in Schwarz gekleideten Mitglieder der Echinger Bigband sah. © Wilms

Fast 80 Jahre – und kein bisschen leise: Der legendäre englische Schlagzeuger Pete York begeisterte bei seinem Auftritt im Echinger Bürgerhaus.

Eching - Der britische Musiker, der sich vor allem als Drummer der Spencer Davies Group in den 60er Jahren und zusammen mit Partner Eddi Hardin Anfang der 70er als „kleinste Bigband der Welt“ einen internationalen Namen in der Jazz- Blues- und Rock-Szene gemacht hat, war der unbestrittene Star beim Konzert der Echinger Bigband.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nach fast dreijähriger Pause meldete sich das Ensemble unter bewährter Leitung von Bernhard Ullrich bei „seinem“ Echinger Publikum zurück. Wie immer bestach die Band mit sattem Bläsersound und voller Dynamik bei ihrem Heimspiel der Extra-Klasse, ihrem einzigen gemeinsamen Jahres-Auftritt. Die rund 200 Fans und Freunde von Swing, Jazz und Dixieland-Sound kamen voll auf ihre Kosten.

Der Vollblutmusiker bewies bei der Moderation auch seine Qualitäten als Entertainer

Als „special guest“ stach York mit seinem leuchtend türkisfarbenen Hemd vor allem optisch aus der ansonsten in gewohntem Schwarz gekleideten Band hervor. Der Vollblutmusiker bewies bei der Moderation des kurzweiligen Konzertabends auch seine Qualitäten als Entertainer. „Ich glaube, ich bin auf einer Beerdigung“, merkte er bei der Begrüßung angesichts seiner Musikerkollegen mit Augenzwinkern an. Sein typisch britischer, schwarzer Humor wurde aber bereits beim ersten der knapp 20 Titel „Hay Burner“ ebenso eindrucks- wie schwungvoll widerlegt. Gewidmet war das komplette Programm Count Basie (1904 bis 1984), dem US-amerikanischen Jazz-Pianisten, Organisten und Bandleader, den York während seines langen Musikerlebens glühend bewunderte und auch persönlich kennengelernt hat. Viele Songs stammen aus den beiden LPs „April in Paris“ und „The Atomic Mr. Basie“, die in den 1950er Jahren veröffentlicht wurden. Bei Basies Part am Klavier überzeugte Mathias Bublath.

Immer noch einheimische Kräfte in dem 18-köpfigen Ensemble

Zum 18köpfigen Ensemble, das ursprünglich aus einer Lehrer-Bigband der Echinger Musikschule hervorgegangen und 1983 aus der Taufe gehoben wurde, zählen mit dem Urgestein Lionel Roche (Gitarre) und dem Klarinetten- und Saxophonlehrer Christian Schulze immer noch einheimische Kräfte. Einen besonderen Reiz machten die lustvollen und inspirierten Soli aus, bei denen alle Register zum Zuge kamen und die viel „Spielraum“ für Improvisationen ließen. Aus dem spektakulären Percussion-Solo von Werner Schmitt vor der Pause, das sich zu einer Art Original-Markenzeichen des Programms etabliert hat, wurde heuer ein fetziges Duett, bei dem York & Schmitt bei der Interpretation des Stückes „Cute“ die Drumsticks wirbeln ließen und gehörig auf die Pauke hauten.

Natürlich hatte die Bigband auch die Zugaben eingeplant. Nach „I can’t stop loving You“ und „One more time“, dem letzen Teil aus „April in Paris“, hieß es, sich mit gebührendem Applaus zu verabschieden –bis zum Wiederhören und -sehen beim nächsten Jahreskonzert der Echinger Bigband am 3. Juli 2023.