Peter Grimm: Der Postbote, der gerne auch mal einen Extra-Sprint einlegte, hat die Welt verlassen

Teilen

Peter Grimm † war als Postbote eine Institution. © Privat

Die nördlichen Echinger Ortsteile nehmen Abschied von Peter Grimm, ihrem Postzusteller – er wurde nur 58 Jahre alt. Ein Nachruf.

Günzenhausen – Es passierte bei der Tätigkeit, die er mit Leib und Seele ausübte: Kürzlich verstarb im Alter von gerade mal 58 Jahren Peter Grimm, der allseits beliebte und geschätzte Postbote. Er erlag während seiner täglichen Diensttour durch die nördlichen Echinger Ortsteile einem Herzinfarkt. Sanitäter und der Arzt des Rettungshubschraubers konnten ein unermüdliches Leben nur noch auf kurze Zeit erhalten.

Zu seiner Tochter Rebecca sagte Peter Grimm häufig: „Ich werde nicht älter als 60 Jahre alt.“ Leider war seine düstere Ahnung zutreffend. Bevor seine Familie im Jahr 2000 von Brandenburg nach Bayern zog, arbeitete Peter Grimm in vielen Bereichen, um seinen Lebensunterhalt zur verdienen. Seine beruflichen Stationen waren im Bergbau, als Lokführer, als Maschinist, als Baggerfahrer sowie Offizier beim Militär (1984 bis 1987).

In Bayern angekommen startete er zunächst als Frachtfahrer und dann ab 2001 als Postzusteller in den nördlichen Ortsteilen von Eching. Peter Grimm war angekommen. Stets freundlich, zuvorkommend und kommunikativ wurde er in mehr als zwei Jahrzehnten fester Bestandteil in den Tagesabläufen vieler Familien und oft ein „gefühltes“ Mitglied der Familie. Ein Kind in seinem Zustellbereich sagte gerne bei jedem vorbeifahrenden gelben Auto: „Jetzt kommt der Peter“. Bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Deutenhausen brachte er die Pakete auch direkt zum Arbeitsplatz, also zum Beispiel in den Kartoffelkeller. Er wusste mit den Jahren, wo und wie er zu den nötigen Unterschriften kam. Im Büro eines Landschaftsarchitekten schätzte man seine Zuverlässigkeit und konziliante Art ganz besonders.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Peter Grimm hat nicht nur seinen Job gemacht, sondern war Synonym für gute Laune – trotz täglichem Stress und bei jeder Wetterlage. Als Zeichen der Wertschätzung kamen ihm seine Kunden schon mal entgegen, um ihm wenigstens einen von hundert Sprints vom Auto zum Briefkasten abzunehmen. Gerne wurden ihm auch eine Tasse Kaffee angeboten oder einfach als Anerkennung ein Stück Kuchen am Briefkasten hinterlegt. Im Privatleben allerdings belastete ihn, von allen unbemerkt, die Scheidung von seiner Frau schwer.

Große Freude bereiteten ihm dafür seine beiden Nikoläuse: Gemeint sind die Zwillinge seiner Tochter, geboren an einem 6. Dezember.

Zuhause war der vielseitige Bastler leidenschaftlich mit dem Ausbau seiner Modelleisenbahn-Anlage oder mit seinem Aquarium beschäftigt. Wie tief die Beziehung zu seinem Beruf war, zeigte sich jetzt in seinem Nachlass. Alle, in über zwei Jahrzehnten gesammelten Weihnachts- und Dankeskarten „seiner“ Deutenhausener, Ottenburger und Günzenhausener fanden sich sorgsam verwahrt in einer Sammelbox. Peter Grimm hat den Menschen viel gegeben.

von DIETER MIGGE

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.