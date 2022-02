Echings Bürgermeister Sebastian Thaler äußert sich über die Verfahrenseinstellung - und kritisiert „Hetzkampagnen“

Sebastian Thaler äußert sich in einer Pressemitteilung zu den Vorwürfen. © Wilms

Nachdem die Staatsanwaltschaft Landshut die Einstellung des Wucher-Verfahrens gegen Echings Bürgermeister Thaler bekannt gegeben hatte, meldete er sich zu Wort.

Eching - „Meine Frau und ich erfuhren im Juli 2021 durch die Presse von den Ermittlungen gegen uns, noch bevor wir durch die Behörden informiert wurden. Eine Einsicht in die Ermittlungsakte wurde uns erst Mitte November 2021 gewährt, obwohl die Anzeige gegen uns bereits im November 2020 gestellt wurde“, so Thaler in seinen Ausführungen. Bis dahin sei ihm und seiner Frau außer dem Schlagwort „Wucher“ kein genauer Sachverhalt bekannt gewesen, weshalb er sich auch nicht qualifiziert zu den Vorwürfen habe äußern können. Und überhaupt: „Spekulationen und Gerüchte in Presse und Leserbriefen kommentiere ich nicht.“ Auch von der Einstellung des Verfahrens habe er erst durch die Presse erfahren.

„Die Tatsache, dass die Anzeige aus dem politischen Milieu gestellt wurde, lässt eine klare Motivation erkennen“, ist der Bürgermeister überzeugt. „Es ist sehr belastend und gleichzeitig nicht nachvollziehbar, dass die Aufarbeitung eines solchen Vorwurfs im Zusammenhang mit einem notariell beurkundeten Kaufvertrag mehr als ein Jahr Zeit in Anspruch nimmt.“ Der Vertrag sei durch einen Notar in dessen Geschäftsräumen unter Anwesenheit beider Parteien beurkundet worden. Thaler: „Befragte Zeugen aus dem persönlichen Umfeld des Verkäufers attestierten diesem beste geistige Verfassung.“ Außerdem seien seine Frau und er mit dem Verkäufer seit Jahren gut bekannt gewesen: „Wir pflegten eine vertraute Beziehung.“

Man habe sich bewusst für den Kauf einer Wohnung von einer Privatperson entschieden

Auch auf seine aktuellen Wohnverhältnisse geht Sebastian Thaler ein: „Da wir in Dietersheim zur Miete wohnen, wollten wir in die gekaufte 98-Quadratmeter-Wohnung selbst einziehen. Den aktuellen Mietern wollen wir jedoch nicht kündigen, da uns während unseres Studiums in München selbst aus Eigenbedarf der Mietvertrag gekündigt wurde und wir niemanden in eine derartige Situation bringen möchten.“ Man habe sich außerdem bewusst für den Kauf einer Wohnung von einer Privatperson und gegen die Bewerbung auf ein Baugrundstück im aktuellen Echinger Einheimischenmodell entschieden, „da wir keine Vergünstigung der Gemeinde annehmen möchten“.

Nach der Abwicklung des Wohnungs-Deals habe der Verkäufer ihm eine Kopie seines Testaments anvertraut. „Darin hat er verfügt, dass die Gemeinde Eching sein Erbe erhalten soll. Dieses soll zweckgebunden zur Instandhaltung des Alten-Service-Zentrums, in dem er die letzten Jahre wohnte, eingesetzt werden“, schreibt Thaler und entgegnet damit Gerüchten, wonach der Verkäufer ursprünglich auch diese Wohnung der Gemeinde habe vererben wollen.

Thaler: Lege meine gesamten Arbeitseinkünfte auf meiner Homepage offen

Im Hinblick auf den Vorwurf der Untreue gegen ihn – das Verfahren wegen der Vorfälle am Echinger See läuft noch – weist Sebastian Thaler darauf hin, „dass ich außer meinem Gehalt und der Erstattung von Auslagen wie Reisekosten von der Gemeinde Eching noch nie eine finanzielle Leistung erhalten habe“. Seine gesamten Arbeitseinkünfte lege er bereits seit längerer Zeit freiwillig auf seiner Homepage www.sebastian-thaler.de/transparenz offen.

So wie die Echinger ihm in zwei Wahlen vertraut hätten, vertraue er nun den Bürgerinnen und Bürgern, „dass sie sich eine objektive Meinung der Vorgänge bilden und sich nicht von politischen Hetzkampagnen verunsichern lassen“. Es gehe darum, so Thaler, „meine Arbeit anhand der Leistungen unserer Gemeinde“ und nicht auf Basis von Gerüchten und Spekulationen zu bewerten.

ft/ba