Eching – Prominenten Besuch hatte am vergangenen Donnerstag der TSV Eching: Der frühere Bundesliga-Fußballer, Trainer und Manager Felix Magath kam auf Einladung von TSV-Präsident Rudolf Hauke zu einem zwanglosen Gespräch und Gedankenaustausch ins Willi-Widhopf-Stadion an der Dietersheimer Straße.

Der Hintergrund für dieses Treffen: Auch in der Ausgabe 2019 des jährlich erscheinenden Vereinsmagazins „TSV Exklusiv“ sollte das Grußwort von einer Persönlichkeit von Rang und Namen übernommen werden, so das ehrgeizige Ziel der Vorsitzenden. Nachdem 2017 Martin Kind, erfolgreicher Unternehmer und Geschäftsführer von Hannover 96, und im vergangenen Jahr der ehemalige Ministerpräsident Edmund Stoiber dafür gewonnen werden konnte, hatte Hauke für dieses Jahr Felix Magath auf seinem Radar. Er richtete deshalb eine Anfrage an Magaths Agentur. Zügig kam die Zusage – verbunden mit der Bitte um eine Zusammenkunft vor Ort, da Magath dem eigenen Bekunden nach im Amateurbereich nicht so zu Hause ist. Gerne wolle er deshalb aus erster Hand mehr darüber erfahren.

Echinger Anlage bewundert

Explizit verlangt hatte Magath für seine Visite in Eching, dass „kein großer Bahnhof und insbesondere kein Presserummel“ stattfinden. So kam bei Kaffee und Kuchen eine offene und ungezwungene Atmosphäre auf der Terrasse der Echinger Einkehr auf. Nach einem angeregten Vier-Augen-Gespräch zwischen Hauke und Magath erweiterte sich die Fußballerrunde noch um 3. Vorsitzenden Bene Labermeier und Jugendleiter Florian Uffinger, die Magath weitere Aspekte der ehrenamtlichen Arbeit eines Sportvereins im Allgemeinen und der Nachwuchsarbeit im Besonderen nahebrachten.

Die Echinger waren sehr davon angetan, wie aufmerksam und interessiert Magath zuhörte – beispielsweise, wie ein Verein dieser Größenordnung vom Engagement der Ehrenamtlichen getragen wird und welche Schwierigkeiten und Herausforderungen damit verbunden sind. Erstaunt zeigte sich Magath darüber, dass der Sportverein steuerlich auch als Wirtschaftsbetrieb mit einem nicht unerheblichen Jahresetat geführt wird. Und er bewunderte den erstklassigen Zustand der Anlagen: „So viel Grün!“ Für den Wunschgedanken von Hauke („Ich wünsche mir einen Geschäftsführer für den TSV“) zeigte er volles Verständnis.

Magath äußert Bedenken an der Kommerzialisierung des Profi-Fußballs

Umgekehrt war es für die TSV-Funktionäre spannend, die Meinung eines bekannten Profis in Sachen Bundesliga- und Weltfußball zu erfahren: Magath äußerte grundsätzliche Bedenken an der Kommerzialisierung des Profi-Fußballs, den immer größer werdenden Anteil wissenschaftlicher Trainingsmethoden und reiner Taktikschulungen. Er befürchte, dass dabei der Spaß am Spielen kaputt gemacht werde. Ebenfalls kritisch sieht er das Millionengeschäft großer Vereine beim Wegkauf von Talenten und Spitzenspielern. 100-prozentiger Konsens herrschte über eine identitätsstiftende Philosophie, die gerade im Nachwuchsbereich auf eine Bindung zum eigenen Fußballballverein setzt.

Magath hat es jedenfalls gut gefallen – das beweist sein Beitrag auf Twitter unmittelbar nach seinem Besuch beim TSV. Zitat: „Heute war ich zu Gast beim TSV Eching in Oberbayern. Ein toller Verein mit hervorragender Jugendarbeit. Von den Verbänden müsste noch deutlich mehr getan werden, um die Strukturen im Amateurbereich zu stärken. Denn hier wird der Grundstein gelegt für den Erfolg an der Spitze.“ So darf man durchaus gespannt auf Magaths Grußwort im „TSV Exklusiv“ sein.

Steckbrief

Felix Magath, 66 Jahre alt und gebürtiger Aschaffenburger, war als Fußballer (unter anderem beim Hamburger SV) und Nationalspieler sowie als Trainer und Manager sehr erfolgreich. In seiner aktiven Laufbahn wurde er Vizeweltmeister, Europameister, Europapokalsieger der Landesmeister und drei Mal Deutscher Meister. Als Trainer in der 1. Bundesliga gewann er drei Meistertitel (2005 und 2006 sogar das Double mit dem FC Bayern München sowie 2009 mit dem VfL Wolfsburg).

