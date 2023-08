Zahlreiche Fragezeichen: Laurentifest in Günzenhausen steht vor ungewisser Zukunft

Feier mit Fragezeichen: Erst dieses Wochenende wurde in Günzenhausen wieder das Laurentifest gefeiert. Wie es 2024 ausschaut, weiß momentan noch niemand. © Migge

1991 wurde in Günzenhausen mit dem Laurentifest eine Tradition ins Leben gerufen. Jetzt sieht die Feier des Kirchenpatrons einer ungewissen Zukunft entgegen.

Günzenhausen - Bis 1991 wurde das Patrozinium in Günzenhausen, wie üblich, in der Kirche zelebriert. Die weltliche Festivität dagegen fiel mit einem „mäßig verstärkten“ Frühschoppen eher bescheiden aus. Zu dieser Zeit wurde das Gotteshaus aber einer umfangreichen Renovierung unterzogen. Dies hatte zur Folge, dass die Gottesdienste, wie rund 30 Jahre später in Corona-Zeiten, auf dem Friedhof durchgeführt wurden.

Auf dem Rückweg vom Friedhof kam Bruno Moosreiner und Sepp Wildgruber eine Idee

Üblicherweise fand um die Zeit des Patroziniums das Sommerfest der FFW statt. Auf dem Rückweg vom Friedhof kamen damals Bruno Moosreiner und Sepp Wildgruber an den Tischen und Bänken des Feuerwehrfestes vom Vortag vorbei. Hier wurde die Idee geboren, dass man künftig doch die Sommerfest-Garnitur vom Samstag für ein Laurentifest am Sonntag nach der Messe verwenden könnte.

Bereits im Folgejahr nahm das Laurentifest als Frühschoppen seine Tradition auf. Der Erfolg war einzigartig. Ein handschriftliches Originaldokument hält fest: 180 Brezn, 250 Weißwürste vom Grill, 70 Paar Wiener und nachgeorderte 30 Weißwürste vom Reichlmayr – alle verkauft! Lediglich von den 100 Semmeln blieben fünf übrig. Das Dokument beinhaltet auch die Arbeitseinteilung und ebenso bereits das Kuchenbuffet im Günzenhausener Feuerwehrhaus.

Großer Erfolg in den Anfangsjahren: Nur fünf Semmeln blieben übrig

Essensangebot, Getränke und das Kuchenbuffet sind im Grunde geblieben und wurden lediglich dem Zeitgeschmack angepasst. Und so konnte Kirchenpfleger Thomas Kranz, stellvertretend für die Kirchenverwaltung und den Pfarrgemeinderat, heuer erneut zahlreiche Gäste begrüßen, auch wenn die Teilnahme etwas zurückgegangen ist. Außer den Gästen dankte er natürlich auch der Feuerwehr – und den Landfrauen, ohne die es „gar nicht gehen würde“. Ein weiterer Dank ging an die, die immer da sind: Organist Helmut Schmidt, Mesner Martin Wildgruber und Pfarrer Prof. Andreas Wollbold.

Erst vor einigen Jahren hatte sich der zeitliche Abstand vom Feuerwehrfest zum Patrozinium vergrößert – wegen der zeitgleichen Brass-Wiesn. Der neue Name „kirchlicher Frühschoppen“ wurde allerdings kaum angenommen. Jetzt steht möglicherweise eine weitere Änderung an: Denn die Günzenhausener Feuerwehr wird im Laufe des kommenden Jahres ihre neue Heimat am Ortsrand beziehen. Ob man sich also in Sachen Feierlichkeiten erneut mit den Floriansjüngern zusammentun kann oder will, ist offen. Ebenso offen ist, ob die Kirchgänger den dann weiteren Weg annehmen werden – oder ob eine Nutzung des alten Feuerwehrhauses vom Gemeinderat vorgesehen ist. Vielleicht kommt aber auch ein völlig neues Konzept zum Ansatz.

Thomas Kranz betonte bei aller aktuellen Ungewissheit, dass eine Fortführung der Tradition gewünscht ist. Vielleicht hilft in dieser Not ein Gottesdienst im Freien – verbunden mit einem Geistesblitz beim Heimweg, wie damals.

Dieter Migge