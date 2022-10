Rabiate Ladendiebin verletzt auf der Flucht in Eching Verkäuferin

Von: Helmut Hobmaier

Ladendiebstahl ist kein Kavaliersdelikt, noch dazu, wenn es dabei auch noch zu gewalttätigen Übergriffen kommt wie in Eching. © HighwayStarz/Imago

Eine rabiate Ladendiebin verletzte bei ihrer Flucht ihre Verfolgerin - eine mutige Verkäuferin von Adler Mode in Eching.

Eching - Verletzt wurde am Samstag gegen 14.40 Uhr eine Mitarbeiterin der Firma Adler Mode in Eching beim Versuch, eine Ladendiebin an der Flucht zu hindern. Die Kundin hatte zuvor das Kaufhaus verlassen ohne Waren bezahlt zu haben. Beim Hinausgehen trug sie einige Kleidungsstücke über dem Arm, die sie laut Polizei mit einem Schal abgedeckt hatte. Als sie die Diebstahlsicherungs-Sensoren passierte, schlugen diese an. Durch den ausgelösten Alarm wurde die Kundin von einer aufmerksamen Angestellten des Modekaufhauses angesprochen.

Am Abend bekam die Frau Besuch - von der Polizei

Die Frau setzte aber unbeirrt ihren Weg zu ihrem Fahrzeug fort und stieg ins Auto. Da die Angestellte die Kundin am Schließen der Fahrzeugtüre hinderte, kam es zu einer kurzen gewaltsamen Auseinandersetzung, bei der die Angestellte leicht verletzt wurde. Danach fuhr die Kundin weg, bekam aber noch am selben Abend Besuch – und zwar von der Polizei. Bei einer zuvor richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte das Diebesgut aufgefunden werden. Die Frau erwartet eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

