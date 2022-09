Zeitreisen im Echinger „Heimatmuseum“: Auf ein Häppchen in der Maischer Ecker

Standen beim Tag des offenen Denkmals im Echinger Heimatmuseum Rede und Antwort: Konrad Hirtenreiter (2. von rechts), Günter Lammel und Klaus Widhopf. Links im Bild: zwei lebensgroße Schaufensterpuppen in Maischer Tracht.

Tag des offenen Denkmals

Von Ulrike Wilms schließen

Die Vergangenheit anschaulich zu erhalten, ist Aufgabe der bäuerlichen Gerätesammlung „auf dem Gfild“ in Eching. Das war auch am Tag des offenen Denkmals so.

Eching - Das inoffizielle Heimatmuseum mit seiner umfänglichen Sammlung bäuerlicher Haus-, Hof- und Ackerwerkzeuge bietet viele interessanter Ausstellungsobjekte, Text- und Bildzeugnisse aus der gemeindlichen Vergangenheit. Eine Vergangenheit, als die Ortschaften „wie Eching, Günzenhausen und Dietersheim noch Dörfer waren“, so auch der Titel einer Chronik von Georg Kollmannsberger (1920 bis 2007), Ehrenbürger, Gemeindearchivpfleger und Begründer der Sammlung. Nach coronabedingten Ausfällen haben es sich Museumsleiter Klaus Widhopf und Ex-Archivpfleger Günter Lammel nun nicht nehmen lassen, zur gewohnten Gepflogenheit zurückzukehren und anlässlich des internationalen Museumstags zu einem Ausflug in das Eching von gestern und vorgestern einzuladen. Sie freuten sich über den regen Besuch, nicht nur von „Stammgästen“, sondern auch von einer Reihe von Neubürgern, die sich erstmals auf historische Zeitreise begeben haben.

Gastlich und appetitlich mit kleinen Häppchen sowie Weiß- und Rotwein – letzterer stammt sogar aus eigenem Echinger Anbau von Johanna und Konrad Hirtenreiter – ging es in der Maischer Heimatecke zu. Dort haben die heimatvertriebenen Ungarndeutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Eching ein neues Zuhause fanden, eine liebevoll zusammengestellte Sammlung aufgebaut, für die Konrad Hirtenreiter maßgeblich die Verantwortung trägt.

Sonderschau „Schule anno dazumal“ bietet viele alte Klassen- und somit Erinnerungsfotos

Neben den Geräten, Werk- und auch Fahrzeugen komplettiert und illustriert auch die eine oder andere Sonderschau, wie zum Beispiel „Schule anno dazumal“ mit vielen alten Klassen- und somit Erinnerungsfotos oder auch der Bildvergleich markanter Gebäude und Straßenzüge „gestern und heute“ dauerhaft die Ausstellung. Ganz aktuell hat Lammel die Schautafeln mit Fotos vom neuen Rathaus und dem neuen Glockenturm der evangelischen Kirche aktualisiert.

Echings neue Archivarin erinnert an „Frauen in der Landwirtschaft“

Erstmals hat auch Echings neue Archivarin Rebecca Eckl eine Sonderschau mit dem (durchaus auch heute noch) interessanten und spannenden Thema „Frauen in der Landwirtschaft“ konzipiert. Und daraus geht eindeutig hervor, dass die Frauen – gestern wie heute – bei harter Hof- und Feldarbeit durchaus gleichberechtigt hart arbeiten mussten – und dabei ihren „Mann“ gestanden haben.