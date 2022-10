Rettungstag beim TSC Seewolf: So werden bewusstlose Taucher optimal versorgt

Mit der Stabilen Seitenlage wird die Atmung der bewusstlosen Person sichergestellt. © Robert Utz

Beim „Rettungstag“ am Echinger See übten Mitglieder des Tauchsportclubs Seewolf Freising den Ernstfall - und das nicht nur im Wasser, sondern auch an Land.

Eching – Das Thema Sicherheit hat beim Tauchsportclub Freising oberste Priorität. Das wurde deutlich, als sich die Mitglieder um Tauchlehrer Robert Utz kürzlich am Echinger Weiher zu einem „Rettungstag“ trafen. Dabei wurde nicht nur im Wasser geübt, wie man etwa einen bewusstlosen Taucher an Land bringt, sondern auch, wie dieser bis zum Eintreffen der Rettungskräfte optimal versorgt wird.

Einen bewusstlosen Taucher an Land ziehen wurde im Echinger See geübt. © Susanne Bauer-Schramm

Was tun, wenn ein Taucher plötzlich ohnmächtig wird? Um diese Frage dreht sich kürzlich alles beim Rettungstag des TSC Seewolf Freising. Im 13 Grad frischen Wasser im Echinger See galt es für die Mitglieder, im Rahmen von fingierten Rettungstauchgängen bewusstlose Taucher zu retten. Tauchlehrer Robert Utz begleitete seine Schützlinge an eine Plattform rund sechs Meter unter Wasser und übte, wie ein bewusstloser Taucher an die Oberfläche gebracht und dann an Land geschleppt werden kann.

Die Herzdruckmassage samt Beatmung übten die Teilnehmer an einer Übungspuppe. © Robert Utz

Am Ufer galt es, die gerettete Person zu versorgen. Eine Erste-Hilfe-Ausbilderin des Roten Kreuzes demonstrierte den Teilnehmern die Herz-Lungen-Wiederbelebung, den Einsatz eines Defibrillators und das richtige Absetzen eines Notrufs. Im Anschluss übten alle Teilnehmer das Gelernte: An einer Puppe wurde die Herzdruckmassage durchgeführt, an einer echten Person die Stabile Seitenlage trainiert.

Erfahrene Taucher wissen, dass bei Tauchunfällen die sofortige Gabe von möglichst hochdosiertem Sauerstoff die beste und wichtigste Behandlungsmöglichkeit durch die Helfer vor Ort ist. Deshalb legten die Taucher einen ganz besonderen Fokus zusätzlich auf die Sauerstoffgabe. In einem Online-Theorieabend besprachen sie die medizinischen Grundlagen, Arten von Tauchunfällen, das Erkennen von Symptomen und die Behandlung mit Sauerstoff. Und in der Praxis am Echinger Weiher bekamen sie die verschiedenen Sauerstoffsysteme vorgestellt und übten ihre Anwendung.

Insgesamt haben sieben Vereinsmitglieder an dieser wichtigen und erfolgreichen Ausbildung im Rahmen der „Sauerstoffinitiative 2022“ des Verbands deutscher Sporttaucher (VDST) teilgenommen. ft

