Bundesweiter „Flagship-Store“: Nach fünfmonatigem Umbau soll Roller-Möbelmarkt Eching Maßstäbe setzen

Informierten die Presse: (v. l.) Michael Heller (Vorsitzender Geschäftsführung), Marktleiter Benny Kusch, Regionalmanager Christian Metsch und Geschäftsführer Lars Hunger. © Oestereich

Der Roller-Möbelmarkt Eching hat nach fünfmonatigem Totalumbau wieder geöffnet. Gut zwei Millionen Euro wurden in Deutschlands „Flagship-Store“ gesteckt.

Eching - Auf 9000 Quadratmetern sei ein völlig neues „Wohlfühlkonzept“ entstanden, das Maßstab für die 112 Roller-Filialen in Deutschland sein soll. „Wir sind hier angetreten, um mit Roller 3.0 und der Strategie ‚Look and Feel’ Deutschlands ersten Möbel-Discounter in dieses Jahrtausend zu führen“, unterstrich Michael Heller. Dies beinhalte, so der Vorsitzende der Geschäftsführung, zwei wichtige Komponenten.

Die „Kundenreise“ soll vom Smartphone direkt ins Möbelhaus führen

Erstens: Roller richtet sich „jünger, moderner und weiblicher“ aus, um sich stärker an der Kernkundschaft zu orientieren. In den meisten Haushalten gäben schließlich, was Einrichtung und Dekoration angeht, Frauen den Anstoß und die Richtung vor. Zweite wichtige Komponente: die Omnichannel-Strategie. „Die Customer-Journey, die Kundenreise, beginnt oft online“, so Heller. Sie soll lückenlos bis ins Möbelhaus führen: Über den Online-Shop, telefonischer Bestellhotline oder mobil per Smartphone. Über die neue Roller-App haben die Kunden direkten Zugriff auf Sortiment, Angebote und Preisvorteile.

Los geht’s: Marktleiter Benny Kusch (l.) und Christian Strulik (Abteilungsleiter Ladenentwicklung) sind maßgeblich verantwortlich für die Neugestaltung des Roller-Markts. © Oestereich

Im Möbelmarkt mit seinen offen gestalteten Wohnlandschaften – vom Wohnzimmer bis zum Bad oder der von einem „Wald“ umgebenen Matratzenabteilung – findet der Kunde Touchpads mit Preis- und Artikelinfoscanner, QR-Codes, die über die einzelnen Möbel des Ausstellungslandschaft, Preis und Verfügbarkeit informieren. „Wir wollen das Erlebnis rund machen. Nicht einfach nur rein, Sofa kaufen, raus“, erläutert Michael Heller das neue Konzept.

Dafür hat man unter der Regie von Filialleiter Benny Kusch und Landentwickler Christian Strulik viel getan: Auf 9000 Quadratmetern finden Kunden über 10 000 Artikel in großzügig arrangierten Wohnkojen – von Boho, Retro bis Black& White – und nachhaltiger LED-Beleuchtung. Die Laufwege sind breit und bewusst wie in einer „Mall“ angelegt – mit rechts und links davon – Einrichtungsbeispielen für Küchen, Wohnzimmern oder Bädern. Im Roller-Möbelmarkt Eching sind aktuell 44 Mitarbeiter und vier Auszubildende beschäftigt, die man stark einbinden will. „Transformation und Kulturwandel werden nur mit dem Herzstück, unseren Mitarbeitern, funktionieren“, so Heller abschließend.

Eva Oestereich