Gemeinde Eching muss auch bei der Dietersheimer Ortsdurchfahrt in Vorleistung gehen

Von: Ulrike Wilms

Auch bei der Sanierung der Dietersheimer Hauptstraße geht die Gemeinde Eching nun in Vorleistung. © Wilms

Wenn was vorangehen soll bei der Straßensanierung, müssen offensichtlich immer öfter Kommunen in Vorleistung gehen. Auch im Fall der Ortsdurchfahrt Dietersheim.

Eching/Dietersheim - Aktuell hat das Staatliche Bauamt das Echinger Rathaus darüber informiert, dass für eine Sanierung der Dietersheimer Ortsdurchfahrt in absehbarer Zeit „wenig bis keine Ressourcen“ vorhanden seien. Bei seiner Bekanntgabe im Gemeinderat bezeichnete Bürgermeister Sebastian Thaler diese Aussage als „nicht sonderlich fair“ und ein „Armutszeugnis für den Freistaat“. Weil aber eine Realisierung durch den Staat auf längere Sicht illusorisch ist, wird wohl die Gemeinde –und das nicht zum ersten Mal – Eigeninitiative ergreifen. Sie will die Baumaßnahme federführend in kommunaler Sonderbaulast durchführen, womit sie der übergeordneten Behörde durchaus Arbeit abnimmt.

Dasselbe Thema gab‘s beim angestrebten Kreuzungsumbau in Eching

Dahinter scheint sich eine Art beabsichtigtes System abzuzeichnen: Denn so wurde bereits beim angestrebten Kreuzungsumbau zwischen Unterer Hauptstraße, Paul-Käsmaier- und Dietersheimer-Straße am östlichen Echinger Ortsausgang per Sondervereinbarung zwischen dem Staatlichen Bauamt, dem Landkreis und der Gemeinde Eching verfahren, um auf den stauanfälligen und viel befahrenen Ortsdurchfahrten einen verbesserten Verkehrsfluss zu erreichen (wir haben berichtet). Auch hier kam es – trotz Vorleistungen und Zusage – ein weiteres Mal zu einer Verschiebung des für dieses Jahr vorgesehenen Umbaus ins nächste Jahr.

Leon Eckert bezeichnet diese Praxis als „Verweigerung“ und „Versagen“

Diese Praxis bezeichnete Leon Eckert (Grüne) „als Verweigerung“ und „Versagen“ und kritisierte scharf, dass Aufgaben des Staates auf die Kommunen abgewälzt würden. Das sei „unverschämt“. Wohl aber bleibt der Gemeinde, wenn sie denn eine zeitnahe Sanierung der Dietersheimer Hauptstraße für erforderlich hält, keine andere Wahl, als erneut das Projekt selbst in die Hand zu nehmen. Dann könne als Zeitrahmen für die Umsetzung das übernächste Jahr angestrebt werden, so die Einschätzung Thalers.

Erneut verschoben: der Kreuzungsumbau an der Paul-Käsmaier-Straße. © Wilms

Während Georg Bartl (CSU) vor einer personellen Überforderung der gemeindlichen Bauabteilung warnte und die Besorgnis äußerte, dass dann vieles liegenbleiben würde, sieht der Dietersheimer Gemeinderat Vincent Blank (SPD) bei dem beabsichtigten Vorgehen vor allen Dingen eine Chance. Die Kommune könne dann mitreden bei der Umsetzung des Straßenbauprojekts – vor allen Dingen hinsichtlich einer innerörtlichen Verkehrsberuhigung.

Als nächster Schritt werden in Absprache zwischen Eching und dem Bauamt die Rahmenbedingungen für die Aufgabenübertragung bei der Straßenbaumaßnahme zwischen Staat und Gemeinde festgelegt, über deren Bewilligung der Gemeinderat zu entscheiden hat.