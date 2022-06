Echinger Schülerin (8) stürzt aus Klassenzimmer 13 Meter in die Tiefe - und wird nur leicht verletzt

Von: Wolfgang Schnetz

Teilen

Mit dem Rettungshubschrauber wurde die Achtjährige ins Krankenhaus geflogen. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Viel Glück hatte eine Achtjährige: Sie war aus einem Klassenzimmerfenster der Grundschule Eching 13 Meter in die Tiefe gestürzt und wurde nur leicht verletzt.

Eching - Die Achtjährige stürzte am Dienstag aus dem zweiten Stock der Echinger Schule in die Tiefe, wie die Polizei berichtet. Die Schülerin, die bald wieder bei Bewusstsein war, wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo die Untersuchungen dann ergaben, dass sie keine schweren Schäden davongetragen hatte. Warum sie aus dem Klassenfenster gestürzt ist, wird jetzt ermittelt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.

Keine Fremdbeteiligung erkennbar

Die Polizei: „Eine Fremdbeteiligung kann nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden, da die Schülerin offenbar alleine im Klassenzimmer war.“

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.