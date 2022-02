Einmalig im Landkreis: Klaudia Bindemann ist seit drei Jahrzehnten Tagesmutter in Eching

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Lassen Kollegin und Jubilarin Klaudia Bindemann (Mitte) anlässlich ihres 30. Tagesmuttergeburtstags hochleben: (v. l.) Lioba Moos, Edith Buntrock, Jutta Straubinger und Petra Feichtner. © Wilms

Der Beruf einer Tagesmutter ist meist Berufung – und oft sehr langlebig. Bestes Beispiel: Klaudia Bindemann aus Günzenhausen, die den Job seit 30 Jahren macht.

Eching - Etwas mehr als die Hälfte ihres Lebens widmet sich die zweifache Mutter und jung gebliebene Großmutter (58) von fünf Enkeln nun mittlerweile beruflich der Kinderbetreuung – und denkt definitiv nicht ans Aufhören. In Eching gehörte Bindemann zum Jahresende 1991 zu den insgesamt acht Tagesmüttern der ersten Stunde, die unter der Trägerschaft der Nachbarschaftshilfe und in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Pionierarbeit leisteten. Zu diesem Zeitpunkt hatte das örtliche Tagesmütterprojekt Modellcharakter und machte bald Schule im Landkreis.

Sie denkt noch lange nicht ans Aufhören

Bindemann, die den Beruf der Fachhauswirtschafterin erlernt hat (darin sind Hauswirtschaft und Krankenpflege kombiniert), wurde damals von einer Freundin darauf aufmerksam gemacht, dass dringend und kurzfristig eine Tagesmutter für ein Kind mit ungewöhnlicher Betreuungszeit gesucht würde. Spontan hat sich Bindemann bereit erklärt, die Betreuung des kleinen Buben zu übernehmen, der im gleichen Alter war wie ihr älterer Sohn. Zwar hat sich diese Anfrage dann wieder zerschlagen, weil die betreffende Familie weggezogen ist. Dafür bestand jedoch Bedarf bei der Betreuung eines drei Monate alten Babys. Und „das war der Startschuss zur Tagespflege“, berichtet sie. Normalerweise betreut Bindemann fünf Kinder im Alter von drei Monaten bis drei Jahren in ihren eigenen vier Wänden. Sie erinnert sich an jeden einzelnen ihrer Schützlinge und kann viele nette Anekdoten aus dem Alltag erzählen: Es waren weit über 150, die sie bis dato als Tagesmutti begleitet hat.

Haus und Garten sind perfekt eingerichtet

Ebenso üppig wie liebevoll sind Haus und Garten auf die Bedürfnisse der Kleinen ausgerichtet. Die Ausstattung steht der eines Kindergartens in nichts nach. Unter anderem gibt es einen Kaufladen, eine Puppenküche, ein Bällebad und eine Kuschelecke, draußen im umzäunten Garten vielerlei Spielgeräte, wie Trampolin, Sandkasten, Schaukeln, Kinderhaus und Rutschen, im Sommer auch ein Planschbecken. „Die Beschäftigung mit Babys und Kleinkindern hatte mir schon immer viel Spaß gemacht und die Tätigkeit als Tagesmutter sah ich als echte Alternative zu meinem gelernten Beruf“, beschreibt Bindemann ihre persönliche Motivation. Hinzu kam und kommt noch, dass sich die Tätigkeit gut mit der eigenen Lebens- und Familiensituation verbinden lässt. Die Freude und Begeisterung darüber, „viele kleine und große Menschen kennenzulernen, in die Familie aufzunehmen und zu begleiten, hat mein Leben und das meiner Familie bis heute bereichert“, führt sie dazu aus. Mitunter ergeben sich langjährige Freundschaften aus dem Betreuungsverhältnis: Man bleibt in Kontakt. Sogar zur Patentante ist sie bereits „befördert“ worden.

Ihr Mann ist gerne „Tagespflege-Opa“

Dankbar ist sie dafür, dass ihr Mann sie stets in ihrem Beruf bekräftigt und unterstützt hat. Mittlerweile befindet sich der Malermeister, der bis zu seiner Rente selbständig tätig war, „nominell“ zwar im Ruhestand, steht ihr aber in seiner freien Zeit gerne als „Tagespflege-Opa“ zur Verfügung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Natürlich hat es sich der Trägerverein des Echinger Tagesmütterprojekts „Kind im Fokus“ nicht nehmen lassen, Bindemann mit Blumen und Geschenken zu überraschen. Zur „Gratulantendelegation“ gehörten als langjährige Wegbegleiterin die ehemalige Vorsitzende und Tagesmutter Jutta Straubinger (zusammen mit ihrer Nachfolgerin Petra Feichtner), die ihr ganz persönliches Dankeschön zum 30. Tagesmuttergeburtstag übermittelte. „Frau Bindemann ist eine fabelhafte Kollegin – ein Aushängeschild für die Kindertagespflege und einmalig im Landkreis“, heißt es wertschätzend aus dem Kreis der Tagesmütter.