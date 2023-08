Sexueller Übergriff beim Gassigehen Eching: Polizei sucht Mann mit Zahnlücke

Teilen

Nachdem eine Frau sexuell belästigt wurde, leitete die Neufahrner Polizei sofort eine Fahndung ein. © Friso Gentsch/dpa

Was mit einer harmlosen Frage an eine 64-Jährige begann, endete mit einem sexuellen Übergriff in Eching. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum möglichen Täter.

Eching - Eine 64-jährige Frau, die sich derzeit zu Besuch in Eching aufhält, ging am Mittwoch um 14 Uhr mit ihrem Hund in der Fürholzener Straße spazieren. Im Bereich der Fürholzener bzw. Breslauer Straße wurde sie von einem bislang unbekannten Mann auf einem Fahrrad angesprochen, der fragte, ob er ihren Hund streicheln könnte. Nachdem dies für die 64-Jährige kein Problem darstellte, ließ sie dies zu.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Plötzlich und unvermittelt griff ihr der Mann jedoch gegen ihren Willen mit der Hand in den Intimbereich, wobei sich die Frau sofort derart zur Wehr setzte, dass der Mann mit seinem Fahrrad die Flucht ergriff“, heißt es im Pressebericht. Die Frau verständigte sofort die Polizei, der Täter konnte aber im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Hinweise zum Täter im Sexualdelikt in Eching gesucht

Die PI Neufahrn gab folgende Personenbeschreibung raus: 20 bis 25 Jahre alt, dunkelbraune, kurze Haare. Er trug eine schwarze, knielange Hose und ein hellblaues T-Shirt. Zudem hatte der Mann eine Zahnlücke. Er war mit einem dunklen Mountainbike unterwegs. Beamte der PI Neufahrn haben die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Sachdienliche Hinweise können unter Tel. (0 81 65) 9 51 00 bei der PI Neufahrn gemeldet werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.