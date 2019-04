Siedler sorgen sich um Kapelle

Auch nach 20 Jahren, so rekapitulierte Rudolf Weihermann, alter und neuer Vorsitzender des Siedlervereins Eching, macht das Vorstandsamt Spaß. Sein Führungsteam sieht das ähnlich.

Eching – Wiedergewählt wurden an der Spitze der Siedler Schriftführer Stephan Sixt und Schatzmeister Hans Schum. Nicht mehr für den Stellvertreterposten zur Verfügung stand Felix Binder, dessen Amt bis auf Weiteres vakant bleibt. Binder bleibt aber als Mitglied des Verwaltungsrates erhalten. Diesem gehören unverändert Sprecherin Ingeborg Heidler, Christopher Brecht, Walter Dolzer, Alfons Frey, Dolf Linek, Erwin Kuffer, Bernhard Oppermann und Hermann Schrimpl an. Als Neumitglieder hinzugekommen sind Werner Berchtold und Konrad Brand. Letzterer löst auch den langjährigen Gerätewart Christopher Brecht ab.

Brecht gab dann letztmalig in gewohntem „Telegrammstil“ seinen prägnanten Bericht über die Ausleihen aus dem vereinseigenen Gerätelager am Wertstoffhof: Dieses hat vom 1. März bis 31. Oktober jeweils Montag, Mittwoch und Freitag zwischen 18 und 18.30 Uhr für seine Mitglieder geöffnet. In der Jahresstatistik 2018 sind 303 Ausleihen gelistet, vom Anhänger über die Baumschere, Hochdruckreiniger und Hilty bis zum Vertikutierer.

Spitzenreiter war die Heckenschere mit 75 Ausleihen. Die Baumarkt-Kundenkarte, die Mitgliedern einen zehnprozentigen Rabatt gewährt, kam 112mal zum Einsatz. Zum allgemeinen Bedauern fällt in den ersten Wochen der neuen Garten-Saison Experte Bernhard Oppermann hinsichtlich der begehrten Baumschneidemaßnahmen verletzungsbedingt aus.

Ein Thema war auch die zwischen Eching und Günzenhausen gelegene Theresienkapelle, mit deren Unterhalt und Pflege der Siedlerverein betraut ist. Aufgrund des anstehenden Ausbaus der A 92 und des damit verbundenen Brückenverkehrs, der an dem kleinen Kirchlein vorbeiführen wird, ist man in Sorge um die Standfestigkeit und „Beschaulichkeit“. Um beim Auftreten etwaiger Schäden auf der sicheren Seite zu sein, wurde bei der Autobahndirektion Südbayern ein Sicherungsgutachten eingefordert, dessen Erstellung zugesagt ist.

Übrigens: Die im Grünen gelegene Theresienkapelle ist zuletzt vermehrt auch das Ziel von Geo-Cachern auf digitaler Schatzsuche. Und, darauf wird für die wachsende Zahl moderner Schatzsucher explizit hingewiesen: Das Versteck ist auch für Rollstuhlfahrer zugänglich.

Als „unschön“ bezeichnete Weihermann die angekündigte, zweistufige Beitragserhöhung durch den Dachverband von derzeit 18,60 Euro über 30 Euro auf 36 Euro bis 2023 – also in etwa eine Verdoppelung pro Mitglied. So komme der Siedlerverein trotz seines soliden Finanzpolsters wohl in den nächsten Jahren nicht um eine Beitragserhöhung (derzeit 24 Euro) herum, warnte Weihermann schon mal vor. Auch heute verblieben davon nur 5,20 Euro im Ortsverein. Trotz der erwarteten Engpässe wollte man nicht von der geübten Großzügigkeit abrücken. Unverändert galt: „Das erste Getränk ist frei.“