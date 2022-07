Kraftakt mit viel Groove: Echinger Musikverein hängt sich beim Sommerkonzert voll rein

Auch er hatte Spaß: Dirigent Rick Peperkamp, der bei diesem Power-Programm das Zepter schwang. © Migge

Passend zur heißen Jahreszeit heizte der Musikverein St. Andreas Eching dem Publikum im Bürgerhaus ein. „Best of Latin“ war angesagt - und wie!

Eching - Der Titel des Konzerts „Best of Latin“ deutete etwas ganz Neues an. „Wir können nicht nur konzertante Musik, sondern wir sind auch bereit, die bekannten Klänge zu verlassen“, beschrieb Moderator Matthias Migge die wesentliche Besonderheit des Sommerkonzerts des Echinger Musikvereins St. Andreas. Er führte kurzweilig und kompetent durch das 90-minütige Power-Programm.

„Best of Latin“ entstand als Auftragskonzert des Bürgerhauses Eching. Gemeinsam mit der Leiterin des Bürgerhauses, Ulla Grabow, dem Dirigenten Rick Peperkamp und der Vorsitzenden Maria Migge wurde ein Konzertthema entwickelt, das zur heißen Jahreszeit passt. Für den Verein war es ein Kraftakt, neben den vielen Auftritten nach der Coronapause ein drittes großes Konzert zu verwirklichen. Das Ergebnis – ein Programm mit Groove in der Rhythmusgruppe, schnelle oder verträumte Melodien, typisch kubanischer Sound, Swing oder Jazz – riss jeden Konzertgast mit. Spätestens nach dem ersten Stück konnte man die ersten im Takt wippenden Fußspitzen im Publikum beobachten.

Einen Sonderapplaus für den „Soul Bossa Nova“

Für „Soul Bossa Nova“ erhielten das Flötenregister sowie Robin Fink an der Solotrompete und Cédric Mohler an der Soloposaune einen Sonderapplaus. Gleichermaßen hoch verdient war dann der Applaus für das Saxophonregister mit „A Night in Tunesia“. Michael Bublé ist wohl einer der bekanntesten Interpreten des Liedes „Sway“, einem weiteren Highlight aus dem ersten Programmteil. Im Parkett konnte man ein kleines Mädchen beobachten, das verträumt zu den Musikstücken tanzte. Vor der Pause folgte noch das Medley „Cuban Sound“. Die Musiker des Vereins genossen die Pause zur Abkühlung, denn den meisten war auch auf der Bühne ziemlich heiß geworden

Großen Spaß hatten aber nicht nur die Zuhörer im gut besuchten Bürgerhaus und alle Musiker, sondern auch der Dirigent: Rick Peperkamp trat im zweiten Teil mit Sommerhemd und dicker Zigarre ans Dirigierpult. Das Orchester begann unter seiner Leitung mit dem Medley „Hot Latin“ und vier heißen Titeln wie „I need to know“ von Marc Anthony, danach von Jennifer Lopez „If you had my Love“ und „Smooth“ von Santana. Es folgte der Dauerbrenner „Mambo Number 5“. Dem schloss sich ein Medley mit Titeln von Gloria Estefan und Enrique Garcia sowie vielen anderen lateinamerikanischen Klassikern an.

Ein Besucher hatte sogar 350 Kilometer Autofahrt auf sich genommen

Die vehement geforderte Zugabe zum mitreißenden Konzertabend wurde mit „Tequila“ abgerundet. Beim Verlassen des Bürgerhauses sah man nur zufriedene Gesichter. So meinte ein Besucher: „Ich bin so glücklich, dass ich hier war und die 350 Kilometer Autofahrt auf mich genommen habe“. Dieses zusätzliche Sommerkonzert hat allen im Musikverein viel abverlangt. Der Erfolg entschädigte restlos.