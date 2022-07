Bürgermeister als Auktionator: Echinger Fundräder kommen unter den Hammer - für einen guten Zweck

Von: Ulrike Wilms

Die Echinger Radler bei ihrem Start zur eineinhalbstündigen Tour auf dem Bürgerplatz. © Wilms

Eching war jüngst im Rahmen des Stadtradelns Ziel der NordAllianz-Kommunen. Und fleißig versteigert wurde auch noch. Der Erlös ging an den Helferkreis.

Eching - Der Regen sei eigentlich gar nicht sooo schlimm gewesen: Im kleinen Trupp wetterfest ausgestatteter Echinger Radler, die sich kürzlich unter Leitung von Mike Steigerwald (ADFC) an der Sternfahrt der Nord-Allianz-Kommunen zum Auftakt der Aktion Stadtradeln beteiligte, hieß die bekannte Redensart dann auch: „Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung.“

Eineinhalbstündige Rundfahrt führte am Hollerner und den Mühlseen vorbei

Die gute eineinhalbstündige Rundfahrt mit Start und Ziel Bürgerplatz führte sie um den Hollerner See herum Richtung Lohhof, dann Richtung Norden übers Moos und parallel zur A 92 auf Feldwegen an den Neufahrner Mühlseen vorbei und entlang der Bahnstrecke zurück ins Ortszentrum. Dort waren inzwischen die sieben anderen Delegationen der NordAllianz am diesjährigen Ziel, Echings Rathaus, eingetroffen. Zur Begrüßung intonierte das Echinger Sir Flint’s Trio passend zum Anlass: „Ja mir san mim Radl da“.

19 Prozent der Echinger nutzen zum Einkaufen bereits den Drahtesel

„Hier sind jetzt die echten Radler versammelt“, zollte Gastgeber und Bürgermeister Sebastian Thaler den anwesenden Radlfreunden aus Neufahrn, Hallbergmoos, Garching, Ober- und Unterschleißheim, Ismaning und Unterföhring seinen Respekt – darunter auch sechs Bürgermeisterkollegen. Wie Thaler bei der Begrüßung ausführte, geht es bei der bundesweiten Aktion Stadtradeln auch darum, zu einem Gewohnheitswechsel anzuregen, öfter vom Auto aufs Rad umzusteigen. Einerseits sind da die Echinger als radelnde Verkehrsteilnehmer durchaus schon vorbildlich unterwegs, zeigte sich der Bürgermeister zufrieden, nutzten diese doch zu 19 Prozent für Fahrten zum Einkaufen oder auch zur Arbeit das Rad. Dies sind fast doppelt so viele wie im bayernweiten Vergleich. Allerdings setzten gut 30 Prozent der Gemeindebürger bei Fahrten unter einem Kilometer immer noch auf den Pkw – da sei noch Luft nach oben.

Zum Ersten, zum Zweiten, und zum Dritten: Als Auktionator brachte Bürgermeister Sebastian Thaler (l.) ein rundes Dutzend Fundräder an den Mann oder auch die Frau. Fotos: wilms © Wilms

Sodann waren Thalers Talente als Auktionator für einen guten Zweck gefragt, denn die Aktion stand unter dem Motto „Gemeinsam radeln für Geflüchtete in der Region“. Die gesamten Einnahmen und weitere Spenden gingen an den Echinger Flüchtlings-Helferkreis. Zunächst kamen Fundräder unter den Hammer. Ein rundes Dutzend Drahtesel unterschiedlichen Formats, Labels und Zustands fand zum kleinen Preis von fünf bis 100 Euro neue Besitzer.

Spannend ging es bei der amerikanischen Auktion zu, bei der in Fünf-Euro-Schritten ein hochwertiges Damen-Trekkingrad im Wert von 800 Euro versteigert wurde. Per Gongschlag und per Zufall, aber mit viel Glück fiel der Zuschlag auf Doris Seifert, die sich im Helferkreis engagiert und mitgesteigert hat. Bei den Auktionen kamen rund 750 Euro zusammen, um 90 Euro aufgestockt von der Gemeinde, die zehn Euro pro Mitradler spendierte.