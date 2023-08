Zum Auftakt der Echinger Brass Wiesn: Feuerwerk, 0,3 Promille und eine geplatzte Leitung

Teilen

Auf einen ruhigen Auftakt des Brass-Wiesn-Festivals in Eching blickt die Polizei Neufahrn zurück. © R. Rebmann/Imago

Am ersten Tag der Echinger Brass Wiesn kam es laut Neufahrner Polizei „zu keinen großen Störungen auf dem Gelände“. Ganz ruhig blieb es trotzdem nicht.

Eching - So wurde am Donnerstag gegen 22.15 Uhr auf einem der Campingplätze ein Feuerwerk gemeldet, das von einem Starnberger (26) abgebrannt wurde. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Sprengstoffgesetz. Verletzt wurde niemand. „Ansonsten feierten die Besucherinnen und Besucher friedlich und ausgelassen miteinander“, so die PI.

Lange Staus bei der Anreise zum Festival-Gelände

Die Anreise zu dem Blasmusik-Festival erwies sich erwartungsgemäß als eine kleine Geduldsprobe. Ab 8 Uhr staute sich der Verkehr bis in die Mittagsstunden insbesondere auf der Staatsstraße 2053 zwischen Eching und Unterschleißheim bis zur B 13. Gegen 11.15 Uhr platzte einer 24-jährigen Besucherin aus dem Landkreis Starnberg auf der St 2053 die Dieselleitung ihres Opel, was zu einem Einsatz der Feuerwehr Eching führte. Das Auto musste abgeschleppt, die Fahrbahn gereinigt werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Eine Olchingerin (45) wollte mit ihrem Mazda gegen 22.40 Uhr von einem Feldweg aus von der Veranstaltung auf die St 2053 einfahren, übersah dabei allerdings einen Volvo, der von einer Augsburgerin (57) gelenkt wurde. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß, wobei aber niemand verletzt wurde. Bei der Unfallaufnahme stellte die Streife allerdings Alkoholgeruch bei der 45-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab gut 0,3 Promille, so dass ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Neben einer Blutentnahme musste die Frau auch die Sicherstellung ihres Führerscheins über sich ergehen lassen. Der Sachschaden beläuft sich auf 4000 Euro.

ft