Spatenstich in Günzenhausen: Startschuss für das neue Feuerwehrhaus ist gefallen

Von: Andreas Beschorner

Symbolischer Spatenstich: Vertreter von Politik, Feuerwehr und Verwaltung sowie die Bauleute gaben am Mittwochvormittag den Startschuss für den Neubau des Feuerwehrhauses in Günzenhausen. © Beschorner

Die Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus in Günzenhausen haben begonnen. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Neubau im Sommer 2024 fertig sein.

Günzenhausen – Rund 15 Jahre ist es her, da wurde ein neues Feuerwehrhaus für Günzenhausen ins Gespräch gebracht. Am Mittwoch nun konnten sich Politiker, Floriansjünger, Verwaltung und Bauleute endlich hinter einem Erdhügel versammeln, um den symbolischen Spatenstich zu vollziehen. Jetzt wird gebaut, im Sommer 2024 soll das neue Gebäude fertiggestellt sein. „Deckel drauf!“, so Echings Bürgermeister Sebastian Thaler.

Dass es in den vergangenen Jahren zu Diskussionen um den Neubau für die Günzenhausener Wehr gekommen ist, lag laut Thaler zum einen an den Kosten: War man zunächst von 3,1 Millionen Euro ausgegangen, so hat der Gemeinderat im September 2022 Kosten in Höhe von fünf Millionen Euro freigegeben. Mit großer Mehrheit, so Thaler am Mittwoch beim Spatenstich am Lichtweg, habe man beschlossen, trotz immenser Kostensteigerungen das Fass nicht noch einmal aufzumachen, sondern mit dem Projekt zu starten.

Dass es so lange gedauert hat, begründete Thaler auch damit, dass es zwei Varianten gegeben habe – eine als reines FFW-Haus, eine mit integriertem Bürgersaal. Die Günzenhausener Vereine freilich hätten ein eigenes Bürgerhaus gewollt, was er persönlich „schade“ finde, sagte Thaler. Denn den Bürgersaal im FFW-Domizil nach dem Vorbild anderer Ortsteile hätte man wohl mit überschaubaren Mehrkosten bekommen. Wann und wo so ein Bürgerhaus und Bürgersaal nun entstehen solle und könne, stehe in den Sternen.

Gründe für die Kostenerhöhung seien laut Sebastian Thaler zum einen die allgemeinen Kostenexplosionen im Baugewerbe, außerdem die Tatsache, dass sich der Baugrund als „nicht einfach“ erwiesen habe: Zahlreiche Punktfundamente müssen mehrere Meter tief gesetzt werden, damit das Feuerwehr-Domizil auch auf festem Boden steht. Und dann habe man ja auch noch der Forderung des Wasserwirtschaftsamts nachkommen und einen Entwässerungsgraben anlegen müssen.

Das neue Feuerwehrhaus der Günzenhausener wird drei Stellplätze besitzen (zirka 220 Quadratmeter), eine Herrenumkleide für 64 und eine Damenumkleide für zehn Einsatzkräfte, außerdem einen Bereitschafts- und Jugendraum mit Küche mit rund 110 Quadratmeter Fläche, Büro- und Sanitärräume, dazu Räume für Werkstatt, Lager und Technik. Teilweise wird das Gebäude nachhaltig in Holzbauweise ausgeführt, geheizt wird es über eine Luftwärmepumpe, auf das Dach kommt eine Photovoltaikanlage der BürgerEnergieGenossenschaft Freising. Die gute Nachricht: Man sei im Zeitplan. Drei Tage nach Beginn der Hochbauarbeiten mit Pfahlgründung noch keine sehr aussagekräftige Prognose.

