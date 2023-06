Steigende Kosten, Bürokratie, zu wenig Honorar: Götz Apotheke in Eching schließt

Bald ist Schluss mit der Götz Apotheke in Eching: Nach 14 Jahren verlässt sie die Untere Hauptstraße. © Privat

Es ist die nächste Apotheke, im Landkreis Freising, die schließt: Die Götz Apotheke in Eching hat am 30. Juni zum letzten Mal geöffnet.

Eching – Die Götz Apotheke Eching schließt. Aus wirtschaftlichen Gründen hat die Apotheke am 30. Juni zum letzten Mal geöffnet. Schätzungen zufolge werden in diesem Jahr rund 800 weitere Apotheken in Deutschland verschwinden. „Unsere Schließung resultiert aus den ständig steigenden Kosten, dem steigenden bürokratischen Aufwand und ist auch wegen dem seit 2004 de facto gleichbleibenden gesetzlich festgelegten Apothekenhonorar notwendig geworden“, erklärt Apotheker Robert Götz, Inhaber der bislang vier Götz Apotheken, seinen Entschluss.

Protesttag der Apotheken am 14. Juni

„Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erarbeiten wir derzeit die jeweils bestmögliche Lösung“, erklärt Götz die nächsten Schritte. Die wirtschaftliche Situation vieler Apotheken verschlechtert sich rapide. Deshalb haben Apothekervereinigungen den 14. Juni zum bundesweiten Apotheken-Protesttag erklärt, darunter auch die ABDA, die Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände, die Spitzenorganisation aller Apotheker und Apothekerinnen. Die Götz Apotheke Eching beteiligt sich an dem Streik. Eine Notversorgung wird über die diensthabenden Notapotheken aufrechterhalten.

Das gesamte Team bedankt sich bei allen Kundinnen und Kunden für ihre Treue in den mehr als 14 Jahren, in denen die Apotheke in der Echinger Unteren Hauptstraße angesiedelt war. Kundinnen und Kunden können sich dort die notwendigen Jahreskontoübersichten für die Steuer oder die Krankenkassen noch bis zum 30. Juni ausdrucken lassen. Ab dem 1. Juli wird die Hauptapotheke in Petershausen für ein weiteres Jahr die Daten speichern. Die Übertragung auf andere Apotheken ist nicht möglich. Götz: „Wir freuen uns, wenn die Kundinnen und Kunden uns bis zum 30. Juni treu bleiben.“ In Eching gibt es dann nur noch zwei Apotheken. ft

