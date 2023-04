Die Rache des Komponisten: Symphonisches Blasorchester präsentiert „Lieder ohne Worte“

Von: Ulrike Wilms

Ein gelungenes Themenkonzert unter dem Titel „Lieder ohne Worte“ gestaltete das Symphonische Blasorchester Eching in der Realschule. wu © Wilms

Unter dem durchaus „beredten“ Motto „Lieder ohne Worte“ stand heuer das beliebte Frühjahrskonzert des Symphonischen Blasorchesters Eching.

Eching – Wieder war es dem musikalischen Leiter Fabian Schmidt gelungen, mit seinem rund 50-köpfigen Ensemble ein kurzweiliges Themenkonzert der nuancierten lauten und leisen Töne auf hohem Niveau zu präsentieren, das sich in der Aula der Imma-Mack-Realschule akustisch gut entfaltete.

Das verbindende Element des breit gefächerten Repertoires sind die den Werken zugrunde liegende volksliedhaften Einflüsse, die traditionellen und oft bekannten Melodien und Rhythmen, die das überlieferte Liedgut verschiedener Nationen prägen. Für die darin ausgedrückten Stimmungen zwischen Freude und Trauer bedarf es tatsächlich keiner Worte. Die Zuhörer „verstehen“ die klangvolle Sprache der Musik – und können sie auf sich wirken lassen. Angefangen von Felix Mendelssohn-Bartholdys „Abschied vom Walde“ bis zu Johan de Meijs „Pennsylvania Faux Songs“ .

Dabei kamen zum einen Werke zur Aufführung, in denen Volkslieder lediglich zur Inspiration für eine freie Bearbeitung dienen, wie in „Kein schöner Land“ von Oliver Waespi oder auch James Barnes’ tragischem Choralvorspiel über das altdeutsche Lied „Mein junges Leben hat ein End“.

Anders in Eva Fodors „Israeli Folk Songs“, mit denen die zweite Konzerthälfte eröffnet wurde. Der Komponistin war es ein Anliegen, traditionelle Volkslieder zu sammeln, sie vor dem Vergessen zu schützen und in einem symphonischen Werk einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. In diesem Werk stellte laut Schmidt das schwierigste Element des musikalischen Zusammenspiels das kollektive Schnipsen, Klatschen und Stampfen dar. Ins Ohr ging auch Ralph Vaughan Williams dreisätzige „English Folk Song Suite“.

Ein kurioses Werk und gleichzeitig Höhe- und Endpunkt im Programm stellt Johan de Meijs Suite „Pennsylvania Faux Songs“ (Faux - - falsch) dar, in welcher der Komponist Volkslieder im Stile von „traditionellen“ Werken aus dem nordöstlichen US-Staat frisch und frei „erfunden“ hat – aus purem Mangel an landestypischem Liedgut. Ein bemerkenswertes Musikstück ist auch Percy A. Grainger’s „Country Gardens“, eine augenzwinkernde Auftragsarbeit. Der Komponist, dem nach einem ruhmreichen Frühwerk der bleibende Erfolg versagt war, nahm musikalisch-subtil Rache an seinen Geldgebern – durch überlaute Passagen ebenso wie auch dem bewusst eingebauten einen oder anderen schiefen Ton. Als schwungvolle Zugabe gab es abschließend noch ein Seemannslieder-Potpourri.



