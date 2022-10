Gute Nachrichten bei der Echinger Bürgerversammlung: Trotz Corona gibt es 700 neue Arbeitsplätze

Von: Ulrike Wilms

Teilen

Zog vor rund 80 Echingern Bilanz: Rathauschef Sebastian Thaler (am Rednerpult), der in der kommenden Woche auch in Günzenhausen und Dietersheim referiert. © Wilms

Gut 80 Bürger besuchten am Donnerstag die zentrale Echinger Bürgerversammlung. Und Rathauschef Sebastian Thaler hatte einiges zu erzählen.

Eching - Bei seinem Rück-, Über- und Ausblick referierte Bürgermeister Sebastian Thaler knapp eineinhalb Stunden über Kernthemen wie Gemeindeentwicklung, Wohnbaugebiete, Mobilität und Verkehr, Bauprojekte, Finanzen, Klimaschutz, Energie und den Bürgerhaushalt. Im Moment, so weist es die Bevölkerungsstatistik aus, befindet sich Eching, in erster Linie aufgrund der zahlreichen neuen Baugebiete, in einer moderaten Wachstumsphase von zwei Prozent. Die Kommune hat einschließlich Zweitwohnsitze die 15 000er Marke überschritten. In absoluten Zahlen ist Eching bis zum jetzigen Zeitpunkt um knapp 300 Einwohner größer geworden – dazu zählen auch 157 neue Wohnsitzanmeldungen von Menschen aus der Ukraine. Bürgermeister Thaler rechnet damit, dass dieser Trend die nächsten Jahre noch anhalten wird.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Ein interessanter Fakt in punkto Arbeitsmarkt ist die Tatsache, dass gegenüber dem Vorjahr trotz Corona im Gemeindegebiet über 700 neue Arbeitsplätze entstanden sind – bei knapp 7000 Erwerbstätigen. Die Zahl der Ein- und Auspendler (5913 gegenüber 5990) hat sich in den vergangenen beiden Jahren stark angenähert und hält sich dabei fast die Waage.

Die gemeindlichen Schulden sind auf 5,4 Millionen Euro gesunken

Ebenso positiv zu bewerten ist die Tatsache, dass sich das Negativ-Verhältnis von Rücklagen zu Schulden bei den Finanzen nun mit positiven Vorzeichen ins genaue Gegenteil gekehrt hat: Ende 2021 betrugen die gemeindlichen Rücklagen 10,4 Millionen. Die Schulden sind auf 5,4 Millionen Euro gesunken und werden planmäßig weiter abgebaut.

Zäh gestaltet sich die bereits für dieses Jahr avisierte Optimierung der zentralen Kreuzung von Haupt- und Paul-Käsmaier-Straße, die auch 2023 nicht realisiert werden kann, weil das Staatliche Bauamt zum wiederholten Mal ein aktualisiertes Verkehrsgutachten einfordert: Neuer Termin ist 2024. Erfreulicherweise „deutlich in Bewegung gekommen“ ist dagegen der ÖPNV bei den bestehenden Buslinien 690 und 695, die ausgeweitet und besser getaktet wurden. Zusätzlich wurde die Express-Buslinie X 660 eingeführt. Allerdings ist die Umsetzung der seit langem geplanten Ringbuslinie erst ab der nächsten Fahrplanänderung im Jahr 2026 möglich.

„Zukunft Eching“: Bürgerdialog startet am 17. Oktober

Ein zukunftsweisendes Thema ist die Entwicklung und insbesondere die städtebauliche Gestaltung des Echinger Ortszentrums, wo als ein wichtiges Mosaikteilchen der Kauf des Huberwirts neben dem neuen Rathaus als städtebauliches Ensemble rund um den Bürgerplatz für eine langfristige Belebung ausgelegt ist. Im Sommer 2021 wurde die Kerngemeinde Eching in das mit insgesamt fast 80 Millionen Euro ausgestattete Städtebauförderungsprogramm des Freistaates aufgenommen. Bürgermeister Thaler warb um aktive Beteiligung am Bürgerdialog „Zukunft Eching“ bei der Entwicklung des integrierten städtebaulichen Konzepts (ISEK). Ein erstes Treffen mit „Ortsbesichtigung“ soll bereits am Montag, 17. Oktober, stattfinden. Start ist um 17.30 Uhr am Bürgerhaus.

Grundsätzlich rief der Gemeindechef die Echinger dazu auf, sich für die nachhaltigen Belange ihrer Heimatgemeinde einzusetzen, sei es bei einem Engagement im neu gegründeten Klimabeirat, in punkto FairTrade-Gemeinde oder auch auf dem Weg zu einer fahrradfreundlichen Kommune. Dort hat sich in jüngster Zeit einiges bewegt, gerade auch durch ein unerlässliches bürgerschaftliches Engagement (Bericht zum Bürgerhaushalt und zur Aussprache folgen).

Zwei Versammlungen kommen noch

Das war der erste Streich. Zwei weitere Ortsteilversammlungen in Günzenhausen (Mittwoch, 12. Oktober, 20 Uhr, Schützenstüberl) und Dietersheim (Freitag, 14. Oktober, 19 Uhr, Bürgersaal) folgen in der kommenden Woche.